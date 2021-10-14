Укр

Осенние каникулы в школах могут продлить на несколько недель: что говорят в Минздраве

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Школьники осенью будут отдыхать немного дольше Новость обновлена 14 октября 2021, 17:42
Школьники осенью будут отдыхать немного дольше

Осенние каникулы могут продлить на несколько недель

В Украине на фоне обострения ситуации с коронавирусом школы не только пойдут на осенние каникулы раньше, но и могут сделать их гораздо более продолжительными. Сейчас речь идет о том, чтобы продолжительность каникул составила 3-4 недели.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

По его словам, окончательное решение в этом вопросе будет приниматься Минздрав и МОН, однако сейчас обсуждается вопрос о том, что каникулы продлить на неделю — две.

"Мы не считаем, что они (каникулы — ред.) будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3-4 недели", — сообщил Кузин.

Дискуссии о продлении осенних каникул возникли на фоне того, что сейчас в больницах лечат 607 детей с коронавирусом, что составляет 21% от общего количества коек, выделенных для больных COVID-19 в детских отделениях.

Кузин отмечает, что дети все больше привлекаются в эпидемический процесс, а в случае, когда в каком-то из классов обнаруживают коронавирус, то всех учеников и учителя отправляют на "условный" карантин.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Харькове из-за всплеска заболеваемости коронавирусом среди детей школьников отправили на каникулы досрочно.

Теги:
#Школы #Карантин #Каникулы #Коронавирус
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