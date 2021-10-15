Как оплатить штраф за нарушение ПДД, выписанный по автофиксации

Присылать деньги в патрульную полицию по почте не стоит

В Украине уже не первый месяц работает система автоматической фиксации нарушений водителями правил дорожного движения. Однако не все знают, как стоит правильно оплачивать выписанные системой штрафы.

О нескольких вариантах совершить такой платеж в Facebook напомнил первый заместитель начальника Патрульной полиции, майор Алексей Билошицкий.

По словам правоохранителя, любые штрафы оплачиваются в электронной форме. Наличку вы можете использовать разве что при расчете через банк — если решите совершить платеж через кассу.

В целом же, заплатить за нарушение правил дорожного движения, водителю удастся:

через специальный OR-код, который изображен на постановлении о штрафе, полученном водителем. Финансовые операции совершаются с помощью официального онлайн-сервиса МВД;

с помощью платежных инструментов в "Электронном кабинете водителя";

на портале "Дія", выбрав в разделе "Услуги" соответствующий пункт об оплате штрафов;

через мобильное приложение под названием "Штрафы ПДД";

благодаря одноименному чат-боту в Telegram;

в любом украинском банке, сообщив соответствующие реквизиты;

используя те электронные платежные системы, которые работают в соответствии с украинскими законами.

Также Билошицкий подчеркнул, что не следует пытаться расплатиться с патрульными по почте, как это сделал гражданин Польши. Нарушитель, получив оповещение, прислал его и указанную сумму денег наличными, на адрес главного управления Патрульной полиции Украины. При этом он мог просто воспользоваться любым из электронных способов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что видеофиксацию хотят использовать для борьбы не только с недобросовестными водителями, но и нарушителями карантина. Подробности — в нашем материале.