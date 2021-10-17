"Я не идеалист": Ляшко признал проблемы медреформы в Украине

В Украине поликлиники и больницы все больше диджитализируются, но на поточном этапе есть проблемы.

Среди моментов, на которые в связи медицинской реформой жалуются люди — нюансы с электронными больничными. Их с октября ввели в стране.

Об этом рассказал "Радио Свобода" министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что процедура стала намного проще и для работника, и для работодателя. Все данные вносят в электронную систему здравоохранения и они сразу поступают в "Пенсионный фонд". В своем личном кабинете работодатель может все отследить. Но при этом на работу системы поступают жалобы на "горячую линию" из-за чего она перешла на круглосуточный режим работы.

Ляшко отметил, что ожидал сбоев на первых порах и для полной наладки процесса необходимо чтобы врачи перестроились и начали работать как большинство.

Он также отметил, что первичка — поликлиники также должны подстраиваться под изменения. Тех, кто не учится владеть компьютерами или другим современным оборудованием скоро потеснят более компетентные коллеги.

Среди планов Министерства он назвал пост-чеки, когда в конце месяца человека будут уведомлять, сколько государство заплатило за его визит к врачу.

Ранее "Телеграф" писал про особенности оформления электронных больничных в Украине.