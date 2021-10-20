В Харькове незрячим паралимпийцам подарили книги и билеты в зоопарк: все подробности скандала

Особенное удивление вызвали обычные книги для… незрячих спортсменов

Казалось бы, перенесенные летние Олимпиада и Паралимпиада 2020 года уже стали историей — ныне часть спортсменов еще отдыхает, а некоторые уже приступили к тренировкам и даже участвуют в новых турнирах. Самые успешные олимпийцы, завоевавшие медали и получившие за них от государства денежное поощрение, вкладывают средства в различные проекты, улучшают свои жилищные условия, обзаводятся личными авто или своеобразно распоряжаются наградами.

Областные и городские власти также считают своим долгом поощрить спортсменов, прославивших свой край. Правда, иногда допускают опрометчивые решения, тем самым раня в самое сердце людей из уязвимой категории.

На такую ситуацию обратила внимание мастер спорта Украина международного класса по настольному теннису, чемпионка мира 2018 года, бронзовая призерка Летних Паралимпийских игр 2016 года и чемпионка Летних Паралимпийских игр 2020 года Марина Литовченко.

Марина Литовченко - ас в настольном теннисе

Такая разная цена медалей и вложенных сил

Харьковчанка на своей Facebook-странице опубликовала пост, в котором рассказала, как местные власти оценили достижения здоровых спортсменов и спортсменов с инвалидностью.

"Я люблю свой город, ведь у нас чтят и уважают всех спортсменов. У нас "нет никакой дискриминации" паралимпийцев и олимпийцев. И кавычки тут не просто так, к сожалению. В них вся суть…"

Далее Марина поясняет, что недавно она увидела решение городских властей выплатить премии участникам Паралимпийских и Олимпийских игр и оно ее огорчило. Судите сами, олимпийцам за бронзовые награды (других у харьковчан не было) будет вручено по 55 тысяч долларов. А вот паралимпийцам, премии выдадут в разы меньше: за «золото» — 75 тыс. грн, «серебро» — 50 тыс. грн, «бронза» — 30 тыс. грн. Если суммы перевести в валюту, то получится всего 2850 – 1900 – 1140 долларов.

В то же время, Литовченко указала, что всем участникам Паралимпиады, вне зависимости от завоеванных медалей, дополнительно будут выплачены премии в размере 200 тыс. грн – так отреагировал на обращение паралимпийцев секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Этих денег пока еще нет, так как решение было принято на сессии только 12 октября.

Прием паралимпийцев в Харьковском горсовете Прием паралимпийцев в Харьковском горсовете

Ну а на встречах с местной "верхушкой" не обошлось без казусов, хотя сами руководители адресовали спортсменам громкие слова. И.о. главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун, принимая спортсменов после Паралимпиады, сказал: "Вы — люди с нереальной силой духа", признал, что для других украинцев они являются примером, как бороться с вызовами, которые подбрасывает жизнь. После чего спортсменам с ограниченными возможностями подарили цветы и павербанки для телефонов.

Спортсменам дарили билеты в зоопарк и книги о родном городе

Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности городского головы, высоко оценил заслуги паралимпийцев, искренне поблагодарил: "Спасибо за то, что прославляете Харьков и Украину!". А вот с презентами случился казус — спортсменам, у которых отсутствует зрение, подарили билеты в недавно открытый после реставрации городской зоопарк и… обычную книгу о Харькове. Полистать ее они смогут, а вот прочитать и полюбоваться картинками, увы, нет.

"Паралимпийцев надо на руках носить!"

"Я благодарна, что городская и областная власть нашли возможность отметить наши достижения, — пишет Марина Литовченко. — Но мне очень горько осознавать, что это было сделано так неравно". И напоминает, что паралимпийцам, как никому другому, необходимы финансовые средства на реабилитационные мероприятия.

Под постом – множество комментариев с благодарностью, что поднята такая важная и наболевшая тема.

"Когда же действительно будут выплачивать премии за достижения? Проведите параллель… Олимпийцы и паралимпийцы сколько медалей принесли нашей стране/городу? И вот так вознаграждают за их труд. Несправедливо и стыдно".

Марину поддержали другие спортсмены

"Я просто в шоке! Как так можно? Олимпийцам от 4-6 место премии от 200 до 100 тыс. грн выплачивают. А мы что, хуже, чем олимпийцы?".

"Мне кажется, что паралимпийцев нужно на руках носить. В этом году об украинских паралимпийцах говорил весь мир. Так показать свой дух не каждый может".

Паралимпийцы заслуживают большего Паралимпийцы заслуживают большего

"Со времен 2012 года в Харькове ничего не изменилось, — вспоминает Тошичка Ходзинская. — Когда я приехала из Лондона (Паралимпийские игры), где стала серебряной призеркой, в благодарность я получила лишь премию 30 тыс. грн, а олимпийцам выдавали сертификаты на квартиру, дарили машины… Столько времени прошло, а ничего не меняется. Очень жаль".

Один из пользователей напомнил, что Украина еще в 2018 году исправила ситуацию и уравняла размер государственных выплат чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр. И теперь все получают за I место — $125 тыс., за II место — до $80 тыс., за III место — $55 тысяч.

Кому легче выиграть медали?

Почему же на уровне города возникла такая несправедливость, "Телеграф" выяснял в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

"Ну а почему в Днепре Филатов подарил бронзовой призерке квартиру, а другим – нет, никто не задумывался? – вопросом на вопрос ответил сотрудник департамента, не пожелавший представиться. – А почему харьковским паралимпийцам, оказавшимся даже на 14-м месте, заплатят по 200 тысяч гривен? Больше ни в одном регионе Украины не заплатят таких денег! И тот же Максим Крипак, который 7 медалей завоевал, установил рекорды и стал Героем Украины – он получит 375 тысяч от города и еще 200 тысяч, так же как и те, кто оказался на 14-м месте. Крипаку не очень обидно будет?".

Максим Крипак завоевал 7 медалей

Собеседник заявил, что власть, очевидно, сделала ошибку, а "надо было никому не добавлять, выплатить в соответствии с Положением, принятым много лет назад". По его словам, раньше паралимпийцам полагалось 50 тыс. грн за I место, 35 тыс. грн за II и 20 тыс. грн – за III место. Сейчас премии увеличили до 30-ти, 50-ти и 75-ти тысяч гривен. В то же время, олимпийцам выплачивали 100, 75 и 50 тысяч гривен.

"А потом была инициатива от области выплатить пяти бронзовым призерам Олимпиады по 55 тысяч долларов, и по 55 тысяч гривен шести спортсменам от города" – уточнил чиновник. И также сослался на ранее существовавшее в стране неравенство премиальных за медали Игр для олимпийцев и паралимпийцев, которое исправили несколько лет назад. Ну а вот в регионах, получается, оно осталось.

И без медалей спорт для паралимпийцев - подвиг

"Как показала практика, у паралимпийцев, все-таки, легче выиграть медали, чем в олимпийских видах", — попытался оправдаться человек на должности.

Однако беседа завершилась на оптимистической ноте. После слов журналиста, что жизнь спортсменов с инвалидностью гораздо сложнее, представитель власти заверил, что проблему понял: "Я инициирую этот вопрос и, наверное, на следующей сессии мы обязательно выравняем эти показатели".

Если несправедливость на самом деле будет устранена, то наверняка харьковские паралимпийцы, вдохновленные финансовой поддержкой властей, на следующих мировых состязаниях соберут еще больше наград, в том числе и высшей пробы.

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