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Можно ли ездить по Украине без вакцинации? Ответы на все вопросы

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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В Украине все сложнее уехать куда-либо без "ковидных" документов Новость обновлена 26 октября 2021, 19:47
В Украине все сложнее уехать куда-либо без "ковидных" документов

Только ли с сертификатом - как можно путешествовать по Украине с 21 октября

Катастрофическая ситуация с коронавирусной инфекцией, сложившаяся в Украине этой осенью, побудила Кабинет министров усилить карантинные ограничения. Одним из самых заметных в этом плане стали новые правила на перемещение пассажиров между областями, которые Кабмин ужесточил своим Постановлением №1236 от 11 октября.

Что это за ограничения, в чем их суть, и можно ли их обойти — разбирался "Телеграф".

Что говорит закон

Согласно постановлению Кабмина, пассажирские перевозок между областями Украины теперь могут происходить исключительно с предъявлением любого из трех документов – о подтверждении вакцинации, негативного результата теста на коронавирус и документа о выздоровлении.

При этом ответственность за соблюдение пассажирами требований к наличию документов изначально должны были нести перевозчики.

Общественные организации перевозчиков обратились с письмом к правительству, в котором утверждали о своей фактической неспособности обеспечить выполнение данного требования, что к тому же ударит по их работе.

В итоге с 26 октября Кабмин смягчил свое постановление, в котором обязал автоперевозчиков только уведомлять пассажиров о необходимости наличия у них одного из трех документов.

В случае же, если в ходе проверки Нацполицией необходимых документов у пассажира не будет, ему придется заплатить штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Однако на авиакомпании и железнодорожных перевозчиков эту норму не распространили. То есть, при нахождении в купе поезда, электрички или в салоне самолете пассажира без документов о его «коронавирусной безопасности» — штраф придется платить перевозчику.

Но что делать, если по каким-то причинам вы не сделали вакцинацию? В таком случае можно выбрать один из нескольких вариантов.

Сделать тест или пройти вакцинацию на вокзале

Наиболее простой и законный – пройти тест на коронавирус при вокзалах. К примеру, на Центральном автовокзале столицы развернут пункт вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус. Ответа теста придется ждать 15 минут, правда, за это придется раскошелиться на несколько сотен гривен.

С лета работает пункт вакцинации в аэропорту «Борисполь» и пассажиры самолетов также могут воспользоваться им, но это потребует времени.

Получить вакцину или сделать экспресс-тест можно на 19 железнодорожных вокзалах Украины, которые провели с 21 октября 8000 вакцинаций и более 10 тысяч экспресс-тестов.

Поехать «зайцем»

Разумеется, несколько десятков пунктов тестирования и вакцинации на вокзалах вряд ли покроют потребности всех пассажиров, часть из которых к тому же могут принципиально не желать проходить процедуры.

Следующий самый простой способ проехать без документов – стать таким себе «коронавирусным зайцем». Осуществить это на практике можно двумя способами:

  • договориться с проверяющим наличие документов персоналом авиационного и железнодорожного транспорта;
  • поехать на автобусе, надеясь, что проверки Нацполиции удастся избежать.

Минус у способа один – можно попасть под проверку и заплатить штраф, правда только в случае поездки на автобусе.

Нарушать — так по полной

Наконец, последним способом обойти запрет на необходимые документы могут стать:

Как рассказал «Телеграфу» вице-президент Украинского Транспортного союза Владимир Балин, после постановления Кабмина об административной ответственности для автоперевозчиков с 21 октября, 40% автоперевозчиков не вышли на маршруты. У тех же, кто вышел, пассажиропоток упал на 60%, поскольку водители не желали рисковать и брать пассажиров, не имевших необходимых документов.

Вице-президент УТС Владимир Балин
Вице-президент УТС Владимир Балин

«С 21 по 25 октября у нелегальных перевозчиков были настоящие «золотые времена» — все больше пассажиров пользовались их услугами, так как там документы никто не требует. Кабмин пошел навстречу бизнесу и отменил штрафы. Так что, думаю, с понедельника мы увидим позитивную динамику роста числа поездок у легальных автоперевозчиков», — отметил собеседник «Телеграфа».

Хотя официально «в красной зоне» в Украине находятся 9 областей, уже в ближайшее время, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, их число может увеличиться еще на 5.

Теги:
#Поездки #Коронавирус #Красная зона #ковидный сертификат
В Украине все сложнее уехать куда-либо без "ковидных" документов
Украина
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