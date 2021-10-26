Укр

Верховный суд подколол СНБО мемом, но сам нарвался на критику

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Верховный суд
Верховный суд

В ВС заявили мемом намекнули на давление со стороны СНБО.

Верховный суд Украины напомнил чиновникам и учреждениям государственной власти о недопустимости давления на органы судебной власти, прикрепив к посту популярный ранее мем.

Соответствующее сообщение было обнародовано в Фейсбук Верховного суда.

В нем отмечается, что "публичная и безосновательная" критика судебной власти является сознательным подрывом основ государственности и нарушают принципы разделения власти.

Впрочем, у пользователей сети возникла смешанная реакция как на этот пост, так и на сам мем. При том, отметились там активист Сергей Стерненко и глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Как сообщалось ранее, 22 октября Верховный суд избрал нового главу. Ним при поддержке 98 судей стал Всеволод Князев, который до этого занимал должность секретаря Большой палаты ВС.

Впрочем, приступит к исполнению обязанностей он лишь с 1 декабря, а до того момента председателем суда продолжит оставаться его действующая глава Валентина Данишевская.

Теги:
#СНБО #Верховный суд
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