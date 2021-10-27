Не только Харьков: ТОП-5 резонансных аварий с подростками в Украине за последний год
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Возраст несовершеннолетних водителей от 11 до 17 лет.
За рулем автомобиля, который спровоцировал смертельное ДТП в Харькове, был подросток. Задержанному водителю — 16 лет.
В Украине за последний год это не первая авария со смертельным исходом или пострадавшими, когда за рулем был несовершеннолетний.
"Телеграф" собрал подборку наиболее резонансных ДТП.
- В Броварах под Киевом 6 февраля подросток за рулем Honda Accord врезался в другое авто. Водитель второй машины умер от полученных травм. Перед столкновением 17-летний подросток разогнался до 160 км/ч и был нетрезв.
- В Николаевской области 31 мая четверо подростков решили покататься на BMW X5. Машина слетела с дороги и врезалась в дерево. 16-летний водитель и трое его пассажиров 15-16 лет получили ряд травм, еще одна девушка отказалась от помощи медиков.
- В ночь на второе июля во Львовской области 11-летний мальчик погиб в результате аварии. Он был за рулем BMW — вез выпившего отца и его приятеля. Ребенок с управлением не справился, машина слетела с дороги. Пассажиры получили незначительные травмы.
- 14 октября несовершеннолетний за рулем мотоцикла Kawasaki сбил 6-летнюю девочку, которая с мамой переходила дорогу. Трагедия случилась в Ивано-Франковской области. С места ДТП горе-байкер сбежал, но полиция его нашла.
- Последнее ДТП случилось накануне — 24 октября. На Херсонщине шестеро молодых людей в машине врезались в дерево. За рулем Volkswagen Touareg был 15-летний парень. Он и еще трое пассажиров погибли на месте. Двоих — госпитализировали.
Ранее "Телеграф" сообщал, что у задержанного за совершение ДТП в Харькове Николая есть проблемы с законом.
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