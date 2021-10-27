Укр

Не только Харьков: ТОП-5 резонансных аварий с подростками в Украине за последний год

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Последствия ДТП в Харькове 26 октября. Новость обновлена 27 октября 2021, 11:53
Последствия ДТП в Харькове 26 октября.

Возраст несовершеннолетних водителей от 11 до 17 лет.

За рулем автомобиля, который спровоцировал смертельное ДТП в Харькове, был подросток. Задержанному водителю — 16 лет. 

В Украине за последний год это не первая авария со смертельным исходом или пострадавшими, когда за рулем был несовершеннолетний. 

"Телеграф" собрал подборку наиболее резонансных ДТП. 

ДТП в Броварах. Подросток был за рулем белой Honda
ДТП в Броварах. Подросток был за рулем белой Honda
  • В Броварах под Киевом 6 февраля подросток за рулем Honda Accord врезался в другое авто. Водитель второй машины умер от полученных травм. Перед столкновением 17-летний подросток разогнался до 160 км/ч и был нетрезв. 
Подростки чудом выжили в аварии (Николаевская область)
Подростки чудом выжили в аварии (Николаевская область)
  • В Николаевской области 31 мая четверо подростков решили покататься на BMW X5. Машина слетела с дороги и врезалась в дерево. 16-летний водитель и трое его пассажиров 15-16 лет получили ряд травм, еще одна девушка отказалась от помощи медиков. 
  • В ночь на второе июля во Львовской области 11-летний мальчик погиб в результате аварии. Он был за рулем BMW — вез выпившего отца и его приятеля. Ребенок с управлением не справился, машина слетела с дороги. Пассажиры получили незначительные травмы. 
Девочка с мамой шли по переходу (Ивано-Франковская область)
Девочка с мамой шли по переходу (Ивано-Франковская область)
От автомобиля мало что осталось (Херсонская область)
От автомобиля мало что осталось (Херсонская область)

Ранее "Телеграф" сообщал, что у задержанного за совершение ДТП в Харькове Николая есть проблемы с законом.

Теги:
#ДТП #Авария #Несовершеннолетние
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