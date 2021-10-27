Не только Харьков: ТОП-5 резонансных аварий с подростками в Украине за последний год

Возраст несовершеннолетних водителей от 11 до 17 лет.

За рулем автомобиля, который спровоцировал смертельное ДТП в Харькове, был подросток. Задержанному водителю — 16 лет.

В Украине за последний год это не первая авария со смертельным исходом или пострадавшими, когда за рулем был несовершеннолетний.

"Телеграф" собрал подборку наиболее резонансных ДТП.

ДТП в Броварах. Подросток был за рулем белой Honda

В Броварах под Киевом 6 февраля подросток за рулем Honda Accord врезался в другое авто. Водитель второй машины умер от полученных травм. Перед столкновением 17-летний подросток разогнался до 160 км/ч и был нетрезв.

Подростки чудом выжили в аварии (Николаевская область)

В Николаевской области 31 мая четверо подростков решили покататься на BMW X5. Машина слетела с дороги и врезалась в дерево. 16-летний водитель и трое его пассажиров 15-16 лет получили ряд травм, еще одна девушка отказалась от помощи медиков.

четверо подростков решили покататься на BMW X5. Машина слетела с дороги и врезалась в дерево. 16-летний водитель и трое его пассажиров 15-16 лет получили ряд травм, еще одна девушка отказалась от помощи медиков. В ночь на второе июля во Львовской области 11-летний мальчик погиб в результате аварии. Он был за рулем BMW — вез выпившего отца и его приятеля. Ребенок с управлением не справился, машина слетела с дороги. Пассажиры получили незначительные травмы.

Девочка с мамой шли по переходу (Ивано-Франковская область)

14 октября несовершеннолетний за рулем мотоцикла Kawasaki сбил 6-летнюю девочку, которая с мамой переходила дорогу. Трагедия случилась в Ивано-Франковской области. С места ДТП горе-байкер сбежал, но полиция его нашла.

От автомобиля мало что осталось (Херсонская область)

Последнее ДТП случилось накануне — 24 октября. На Херсонщине шестеро молодых людей в машине врезались в дерево. За рулем Volkswagen Touareg был 15-летний парень. Он и еще трое пассажиров погибли на месте. Двоих — госпитализировали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у задержанного за совершение ДТП в Харькове Николая есть проблемы с законом.