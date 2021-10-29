Итоги дня 29 октября: обострение на Донбассе, подозрение Савченко, угрозы прекращения поставок угля из РФ
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Вечерний дайджест главных событий 29 октября
Коронавирус в Украине
В Украине за сутки предшествующие пятнице зафиксировали 26 870 новых случаев коронавируса — это очередной антирекорд. Лидерами стали Одесчина, Днепропетровщина и Львовщина. Минздрав опубликовал разяснения — кому опасно вакцинироваться от ковида и на сколько можно получить справку об отсрочке. Не оминул COVID-19 и телеведущего Савика Шустера — он на самоизоляции в Италии.
Ситуация на Донбассе
На Донбассе за минувшие сутки и часть пятницы зафиксировали 15 обстрелов боевиков, трое украинских защитников пострадали. Обострение в восточной части Украины связывают с грядущим саммитом нормандской четверки и задержанием Андрея Косяка, имеющего гражданство РФ.
ДТП в Харькове: новые данные
Защищать интересы дочери мужчины, который погиб в ДТП на проспекте Гагарина в Харькове будет адвокат Игорь Черняк — он рассказал, что семья погибшего настаивает на максимальном наказании. Также материальную и медийную поддержку предложили ряд бизнесменов.
Россия останавливает поставки угля в Украину
С 1 ноября Россия прекращает поставки энергетического угля в Украину. Это два вида угля, которые завозили шесть украинских ТЭЦ и ТЭС.
Продление каникул из-за коронавируса
В ряде украинских городов из-за распространения коронавируса продляют каникулы, либо не выводят школьников на очное образование. Начнут учиться с первого ноября только в тех школах, где персонал полностью вакцинирован, как сделали, напрмер, в Днепре.
Назначение промежуточных выборов
Вместо Антона Полякова Черкасчина выберен нового народного депутата. Промежуточные выборы назначили на 27 марта 2022 года. Избирательная кампания начнется с конца января.
Сестрам Савченко вручили подозрение
Сестрам Савченко вручили подозрение в использовании поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Напомним, неделю назад их остановили в Борисполе.
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