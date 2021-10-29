Укр

Итоги дня 29 октября: обострение на Донбассе, подозрение Савченко, угрозы прекращения поставок угля из РФ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Главные новости дня Новость обновлена 29 октября 2021, 22:47
Главные новости дня

Вечерний дайджест главных событий 29 октября

Коронавирус в Украине

В стране зафиксировали очередной антирекорд
В стране зафиксировали очередной антирекорд

В Украине за сутки предшествующие пятнице зафиксировали 26 870 новых случаев коронавируса — это очередной антирекорд. Лидерами стали Одесчина, Днепропетровщина и Львовщина. Минздрав опубликовал разяснения — кому опасно вакцинироваться от ковида и на сколько можно получить справку об отсрочке. Не оминул COVID-19 и телеведущего Савика Шустера — он на самоизоляции в Италии.

Ситуация на Донбассе

На Донбассе усилились обстрелы
На Донбассе усилились обстрелы

На Донбассе за минувшие сутки и часть пятницы зафиксировали 15 обстрелов боевиков, трое украинских защитников пострадали. Обострение в восточной части Украины связывают с грядущим саммитом нормандской четверки и задержанием Андрея Косяка, имеющего гражданство РФ.

ДТП в Харькове: новые данные 

У пострадавших появился адвокат
У пострадавших появился адвокат

Защищать интересы дочери мужчины, который погиб в ДТП на проспекте Гагарина в Харькове будет адвокат Игорь Черняк — он рассказал, что семья погибшего настаивает на максимальном наказании. Также материальную и медийную поддержку предложили ряд бизнесменов.

Россия останавливает поставки угля в Украину

Уголь
Уголь

С 1 ноября Россия прекращает поставки энергетического угля в Украину. Это два вида угля, которые завозили шесть украинских ТЭЦ и ТЭС.

Продление каникул из-за коронавируса 

Украинским школьникам придётся задержаться на дистанционке
Украинским школьникам придётся задержаться на дистанционке

В ряде украинских городов из-за распространения коронавируса продляют каникулы, либо не выводят школьников на очное образование. Начнут учиться с первого ноября только в тех школах, где персонал полностью вакцинирован, как сделали, напрмер, в Днепре.

Назначение промежуточных выборов 

Антон Поляков в Верховной Раде
Антон Поляков в Верховной Раде

Вместо Антона Полякова Черкасчина выберен нового народного депутата. Промежуточные выборы назначили на 27 марта 2022 года. Избирательная кампания начнется с конца января.

Сестрам Савченко вручили подозрение

Вера и Надежда Савченко.
Вера и Надежда Савченко.

Сестрам Савченко вручили подозрение в использовании поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Напомним, неделю назад их остановили в Борисполе.

Теги:
#Донбасс #Савченко #Каникулы #Коронавирус #Антон Поляков
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