Выборы в эпоху пандемии: пустят ли непривитых украинцев на избирательные участки

На участке с собой обязательно иметь паспорт и маску.

В Украине 31 октября пройдут сразу несколько выборов — Харьков будет выбирать городского голову, а на Херсонщине и Черкащине — нардепов. При этом процесс выборов в коронавирусные времена не сильно отличается от обычного. Исключение — необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию. Информация, что на участки будут пускать только привитых граждан не соответствует действительности.

Об этом сообщает ОПОРА.

По их информации глава профильного комитете Верховной Рады по медицине Михаил Радуцкий накануне заявлял про ограничения на доступ, но уже 30 октября уточнил свои слова и сообщил, что говорил об общественных местах, а не избирательных участках.

При этом в ОПОРе отметили, что ограничить избирателя в правах можно лишь в случае военного или чрезвычайного положения, но это лишь отодвигает время выборов. Также они отмечают, что полиция может расценить несоблюдение масочного режима как админправонарушение.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове возле избирательных участков откроют 41 пункт вакцинации в школах города — в доступе будут три вакцины от коронавирусной инфекции.