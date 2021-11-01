Глава подразделения СНБО получила более 340 тысяч помощи по беременности: что известно о ведомстве

Сумма материальной помощи вызвала вопросы в сети.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Полина Лысенко, которая в августе ушла в декретный отпуск, получила 344 тысячи гривен материальной помощи.

На это указал журналист, глава информагенства "Украинские новости" Денис Иванеско.

"Не знал, что в Украине можно получить у государства 344 тыс. грн матпомощи на беременность и роды. Может секрет в том, что это начальник Центра СНБО по борьбе с дезинформацией Полина Лысенко? Или сейчас всем столько дают?", — написал он, прикрепив к посту скриншот из декларации.

На нем видно, что 27 октября Лысенко получила 344 240 гривен по пункту о материальной помощи при беременности.

Как сообщалось ранее, Центр начал работу в апреле 2021 года и позиционировал себя, как "международный хаб противодействия пропаганде и дезинформации". Впрочем, даже спустя полгода его работы, о его достижениях известно не так уж и много.

Кроме того ранее Иванеско заявлял, что ему так и не удалось получить информацию о контактных номерах или адресе месторасположения этого ведомства, мало того, в СНБО его проинформировали, что такого подразделения в структуре Совета просто нет.

"Телеграф" в свою очередь тоже решил поинтересоваться, чем же занимается этот Центр, однако смог лишь получить размытые ответы от секретаря СНБО о том, что он изначально создавался, как "не медийный проект".

Стоит отметить, что недавно Центр таки обнародовал один отчет, в котором обвинил известные украинские телеграм-каналы в сотрудничестве с Россией.