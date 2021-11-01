Укр

Итоги дня 1 ноября: результаты выборов мэра Харькова, новые министры, "задержание" Кивы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые новости дня Новость обновлена 01 ноября 2021, 22:05
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 1 ноября.

Коронавирус в Украине

Люди в масках
Люди в масках

В Украине по состоянию на утро понедельника, 1 ноября, зафиксировали 13 936 новых случаев коронавируса. Антирекордов за эти сутки в стране не было, а в Минздраве заявили о новом рекорде вакцинации.

Вместе с тем в "красную зону" карантина перешел Киев. Это значит, что часть эпидемиологических требований будут ужесточены.

"Телеграф" собрал фото и видео того, как же киевляне и гости города проводят свой первый день в "красной" зоне.

Выборы в Харькове

Игорь Терехов
Игорь Терехов

На внеочередных выборах мэра Харькова победил действующий и.о. городского головы Игорь Терехов. Он получил 50,66% голосов.

"Слуги народа" согласовали замену министров

Ирина Верещук, Павел Рябикин, Алексей Резников и Юлия Свириденко
Ирина Верещук, Павел Рябикин, Алексей Резников и Юлия Свириденко

В понедельник, 1 ноября, члены фракции "Слуга народа" провели заседание, на котором рассмотрели ряд вопросов, в том числе и перемены в составе Кабинета министров. Ряд министров покинут свои должности, а теперь стали известны имена тех, кто займет их места.

Зеленский вышел в лидеры по антирейтингу в Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский впервые возглавил рейтинг недоверия к отечественным политикам, несмотря на то, что он по-прежнему сохраняет лидерство среди электоральных симпатий украинцев.

Киву задерживали в Киеве

Илья Кива
Илья Кива

Народного депутата Украины от партии ОПЗЖ Илью Киву в Киеве останавливали полицейские.

Попытку задержания правоохранителями на одном из киевских шоссе Кива назвал "системным давлением" и попыткой "вывести его из равновесия".

Теги:
#Кабмин #Игорь Терехов #Коронавирус #Владимир Зеленский #Илья Кива #Итоги дня #Covid-19
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