Итоги дня 5 ноября: "деолигархический закон" подписан, "красная зона" расширяется, нардепы наказали Третьякову
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Вечерний дайджест самых главных событий 5 ноября
Коронавирус в Украине
В Украине показатели заболеваемости коронавирусом продолжают оставаться высокими. После фиксации очередного рекорда по количеству новых случаев в стране на утро пятницы выявили 26 488 новых случаев.
В Украине проведут клинические испытания новых таблеток от коронавируса, производства компаний Pfizer и Merck.
Вакцинация от COVID-19
В Украине начались перебои с поставкой американской вакцины производства компании Pfizer-BioNTech. Желающие привиться этим препаратом люди начали получать сообщения о вероятном получении другой вакцины.
"Красная зона"
В Украине шестнадцатый регион войдет в перечень "красной зоны". Это Волынская область. В ней в последние трое суток фиксировалось превышение загруженности коек с кислородом.
Закон о деолигархизации
В пятницу утром стало известно, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал и закон о деолигархизации и его направили на подпись президенту.
В кратчайшие сроки президент Владимир Зеленский подписал "антиолигархический закон".
"Наказание" нардепа Третьяковой
Народного депутата от фракции "Слуга народа" Галину Третьякову отстранили от участия в пяти пленарных заседаниях парламента за комментарий о смерти нардепа Антона Полякова.
В то же время нардеп Анна Скороход заявила, что президент Владимир Зеленский должен лишить мандата Третьякову за ее слова об Антоне Полякове.
Разбавленный бензин
"Институт потребительских экспертиз" проверил качество бензина марки А-95 в 14 крупнейших сетей АЗС страны и сделал неутешительный вывод: качество бензина в Украине заставляет желать лучшего.
ABBA вернулась
Один из самых успешных коллективов за всю историю музыки выпустил новый альбом спустя 40 лет с момента выхода предыдущего. Речь идет о группе ABBA.
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