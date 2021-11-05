Укр

Итоги дня 5 ноября: "деолигархический закон" подписан, "красная зона" расширяется, нардепы наказали Третьякову

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Ключевые новости дня Новость обновлена 05 ноября 2021, 21:48
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест самых главных событий 5 ноября

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине

В Украине показатели заболеваемости коронавирусом продолжают оставаться высокими. После фиксации очередного рекорда по количеству новых случаев в стране на утро пятницы выявили 26 488 новых случаев.

В Украине проведут клинические испытания новых таблеток от коронавируса, производства компаний Pfizer и Merck.

Вакцинация от COVID-19

Вакцина производства компании Pfizer-BioNTech
Вакцина производства компании Pfizer-BioNTech

В Украине начались перебои с поставкой американской вакцины производства компании Pfizer-BioNTech. Желающие привиться этим препаратом люди начали получать сообщения о вероятном получении другой вакцины.

"Красная зона"

Две трети регионов Украины перешли в красную зону
Две трети регионов Украины перешли в красную зону

В Украине шестнадцатый регион войдет в перечень "красной зоны". Это Волынская область. В ней в последние трое суток фиксировалось превышение загруженности коек с кислородом.

Закон о деолигархизации

Зеленский подписывает закон "о деолигархизации"
Зеленский подписывает закон "о деолигархизации"

В пятницу утром стало известно, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал и закон о деолигархизации и его направили на подпись президенту.

В кратчайшие сроки президент Владимир Зеленский подписал "антиолигархический закон".

"Наказание" нардепа Третьяковой

Нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова
Нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова

Народного депутата от фракции "Слуга народа" Галину Третьякову отстранили от участия в пяти пленарных заседаниях парламента за комментарий о смерти нардепа Антона Полякова.

В то же время нардеп Анна Скороход заявила, что президент Владимир Зеленский должен лишить мандата Третьякову за ее слова об Антоне Полякове. 

Разбавленный бензин

Автозаправочная станция
Автозаправочная станция

"Институт потребительских экспертиз" проверил качество бензина марки А-95 в 14 крупнейших сетей АЗС страны и сделал неутешительный вывод: качество бензина в Украине заставляет желать лучшего.

ABBA вернулась

ABBA вернулась и сразу "ворвалась" в ТОП
ABBA вернулась и сразу "ворвалась" в ТОП

Один из самых успешных коллективов за всю историю музыки выпустил новый альбом спустя 40 лет с момента выхода предыдущего. Речь идет о группе ABBA.

Теги:
#Вакцина #Коронавирус #5 ноября #Красная зона #Итоги дня #Закон об олигархах
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