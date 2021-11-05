Итоги дня 5 ноября: "деолигархический закон" подписан, "красная зона" расширяется, нардепы наказали Третьякову

Вечерний дайджест самых главных событий 5 ноября

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

В Украине показатели заболеваемости коронавирусом продолжают оставаться высокими. После фиксации очередного рекорда по количеству новых случаев в стране на утро пятницы выявили 26 488 новых случаев.

В Украине проведут клинические испытания новых таблеток от коронавируса, производства компаний Pfizer и Merck.

Вакцинация от COVID-19

Вакцина производства компании Pfizer-BioNTech

В Украине начались перебои с поставкой американской вакцины производства компании Pfizer-BioNTech. Желающие привиться этим препаратом люди начали получать сообщения о вероятном получении другой вакцины.

"Красная зона"

Две трети регионов Украины перешли в красную зону

В Украине шестнадцатый регион войдет в перечень "красной зоны". Это Волынская область. В ней в последние трое суток фиксировалось превышение загруженности коек с кислородом.

Закон о деолигархизации

Зеленский подписывает закон "о деолигархизации"

В пятницу утром стало известно, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал и закон о деолигархизации и его направили на подпись президенту.

В кратчайшие сроки президент Владимир Зеленский подписал "антиолигархический закон".

"Наказание" нардепа Третьяковой

Нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова

Народного депутата от фракции "Слуга народа" Галину Третьякову отстранили от участия в пяти пленарных заседаниях парламента за комментарий о смерти нардепа Антона Полякова.

В то же время нардеп Анна Скороход заявила, что президент Владимир Зеленский должен лишить мандата Третьякову за ее слова об Антоне Полякове.

Разбавленный бензин

Автозаправочная станция

"Институт потребительских экспертиз" проверил качество бензина марки А-95 в 14 крупнейших сетей АЗС страны и сделал неутешительный вывод: качество бензина в Украине заставляет желать лучшего.

ABBA вернулась

ABBA вернулась и сразу "ворвалась" в ТОП

Один из самых успешных коллективов за всю историю музыки выпустил новый альбом спустя 40 лет с момента выхода предыдущего. Речь идет о группе ABBA.