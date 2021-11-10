Укр

"Газ - Европе, мигрантов - Украине": в сети отреагировали на предложение разместить нелегалов в стране

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
261
Польская полиция сдерживает мигрантов на границе. Новость обновлена 10 ноября 2021, 16:35
Польская полиция сдерживает мигрантов на границе.

Комментаторы соревновались в остроумии и оригинальных предложениях.

В Украине отреагировали на предложение немецкого эксперта из Бундестага разместить в нашей стране нелегальных мигрантов, которые пытаются прорваться на территорию Польши из Беларуси. 

"Телеграф" собрал подборку реакций на предложение представителя социал-демократической партии. 

Блогер и активистка Елена Монова предложила направить мигрантов к эксперту, где он сможет продемонстрировать гостеприимство. 

Елена Монова предложила научить мигрантов немецким маршам
Елена Монова предложила научить мигрантов немецким маршам

Журналист Игорь Соловей отметил, что Украина пока не является членом Европейского союза, а нелегалы стремятся попасть именно туда. Он написал, что к этому разговору можно вернуться, когда Украина станет членом ЕС и НАТО. 

В Твиттере подобное заявление из Германии встретили шутками и предложили мигрантам возможность находиться на оккупированных территориях, в частности на Донбассе. При этом обеспечивать мигрантов должны немцы. 

Пользователи также отметили позицию Германии в разных вопросах относительно Украины. В частности — об газовом вопросе, когда Россия построила в обход Украины газопровод "Северный поток-2" в Европу. 

Ожидают пользователи также и реакции президента Владимира Зеленского на подобное предложение. 

Ранее "Телеграф" писал, что на границе Польши и Беларуси собрались тысячи мигрантов, которые предпринимают попытки прорыва в Евросоюз.

Теги:
#Мигранты #Германия #Украины
Борис Павлов
Кривой Рог
Найден мертвым двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога: первые детали
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Борис Павлов
Найден мертвым двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога: первые детали
Дата публикации
Категория
За что убили Николая Балабатько?
Убийство "чемпиона" из Кирилловки. Близкие утверждают, что причина конфликта не в украинском языке
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине продолжает распространятся
Вдвое обгоняем Индию и Румынию: Украина третья в мире по смертности от коронавируса
Дата публикации
Категория
Многие города сохраняют онлайн обучение.
Из-за убийственной волны коронавируса школьникам продлевают "дистанционку", но не всем: данные по городам
Дата публикации
Категория
Так выглядит теперь выход из станции метро Дворец спорта
Парковка у метро: кто превратил городскую землю у станции "Дворец спорта" в частную стоянку