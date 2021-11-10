"Газ - Европе, мигрантов - Украине": в сети отреагировали на предложение разместить нелегалов в стране
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 261
Комментаторы соревновались в остроумии и оригинальных предложениях.
В Украине отреагировали на предложение немецкого эксперта из Бундестага разместить в нашей стране нелегальных мигрантов, которые пытаются прорваться на территорию Польши из Беларуси.
"Телеграф" собрал подборку реакций на предложение представителя социал-демократической партии.
Блогер и активистка Елена Монова предложила направить мигрантов к эксперту, где он сможет продемонстрировать гостеприимство.
Журналист Игорь Соловей отметил, что Украина пока не является членом Европейского союза, а нелегалы стремятся попасть именно туда. Он написал, что к этому разговору можно вернуться, когда Украина станет членом ЕС и НАТО.
В Твиттере подобное заявление из Германии встретили шутками и предложили мигрантам возможность находиться на оккупированных территориях, в частности на Донбассе. При этом обеспечивать мигрантов должны немцы.
Пользователи также отметили позицию Германии в разных вопросах относительно Украины. В частности — об газовом вопросе, когда Россия построила в обход Украины газопровод "Северный поток-2" в Европу.
Ожидают пользователи также и реакции президента Владимира Зеленского на подобное предложение.
Ранее "Телеграф" писал, что на границе Польши и Беларуси собрались тысячи мигрантов, которые предпринимают попытки прорыва в Евросоюз.