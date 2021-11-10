Укр

Итоги дня 10 ноября: третьи по смертности от "короны", арест главного палача "Изоляции", смерть брата мэра Кривого Рога

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
63
Ключевые новости дня
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 10 ноября.

Коронавирус в Украине

Люди в масках
Люди в масках

В Украине за прошедший день выявили 23 283 новых случаев коронавируса (против 18 988 зафиксированных накануне). Среди заболевших — 1539 несовершеннолетних и 529 медиков.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия и Украина.

Найден мертвым двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога

Борис Павлов
Борис Павлов

Чреда трагедий в семье застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова продолжается. В этот раз стало известно о самоубийстве его двоюродного брата Бориса Павлова.

Борису Павлову было около 50 лет, он страдал от рака желудка и пищевода, а в добавку еще и от туберкулеза. Константину Павлову он приходился двоюродным братом по линии отца.

Главный палач "Изоляции" в суде признал вину

Денис Куликовский
Денис Куликовский

Во вторник, 9 ноября, в Киеве был задержан Денис Куликовский, более известный по кличке Палыч. Мужчина до 2019 года был комендантом расположенной в Донецке "тюрьмы" "Изоляция" и был уличен в пытках захваченных в плен украинцев. В среду суд избрал ему меру пресечения.

В Германии предложили размещать беженцев в Украине

Мигранты на границе Польши
Мигранты на границе Польши

Пресс-секретарь немецкой Социал-демократической партии Нильс Шмид предложил решить проблему мигрантов, застрявших на границе Польши и Беларуси, путем перемещения их в Украину.

Это предложение вызвало довольно резкую реакцию украинской общественности.

А в СНБО в ответ предложили членам СДПГ разместить мигрантов у себя дома.

Блогерша согласилась выйти замуж за одного из самых богатых киберспортсменов мира

Кирилл Boombl4 Михайлов и его девушка Лика
Кирилл Boombl4 Михайлов и его девушка Лика

Капитан украинской команды "NaVi", которая стала победителем главного киберспортивного турнира по дисциплине CS:GO в Стокгольме, Кирилл Boombl4 Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике выйти за него замуж. Девушка тут же ответила согласием.

После этого в сети появилась информация, что равньше она работала порноактрисой и занималась проституцией. Это происходило с 2018 по 2021 годы. Для пользователей Интернета она может быть известна под псевдонимом Maniac Alisa.

Пикантные видеоролики с ее участием начали активно распространять в соцсетях.

Теги:
#Германия #СНБО #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
Борис, Константин и Андрей Павловы
Кривой Рог
В Кривом Роге сначала застрелился мэр Константин Павлов, а затем внезапно умерли двое его братьев: все об этой странной истории
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Борис, Константин и Андрей Павловы
В Кривом Роге сначала застрелился мэр Константин Павлов, а затем внезапно умерли двое его братьев: все об этой странной истории
Дата публикации
Категория
"Кровавый закат" над Киевом
"Кровавый закат" в Киеве: лучшие фото необычного неба из соцсетей
Дата публикации
Категория
"Евробляхеров" ждут не лучшие времена
Уже завтра за евробляхи снова начнут штрафовать: что делать владельцам нерастаможенных авто
Дата публикации
Категория
За что убили Николая Балабатько?
Убийство "чемпиона" из Кирилловки. Близкие утверждают, что причина конфликта не в украинском языке
Дата публикации
Категория
Многие города сохраняют онлайн обучение.
Из-за убийственной волны коронавируса школьникам продлевают "дистанционку", но не всем: данные по городам