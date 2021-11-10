Итоги дня 10 ноября: третьи по смертности от "короны", арест главного палача "Изоляции", смерть брата мэра Кривого Рога
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Вечерний дайджест главных событий 10 ноября.
Коронавирус в Украине
В Украине за прошедший день выявили 23 283 новых случаев коронавируса (против 18 988 зафиксированных накануне). Среди заболевших — 1539 несовершеннолетних и 529 медиков.
В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия и Украина.
Найден мертвым двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога
Чреда трагедий в семье застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова продолжается. В этот раз стало известно о самоубийстве его двоюродного брата Бориса Павлова.
Борису Павлову было около 50 лет, он страдал от рака желудка и пищевода, а в добавку еще и от туберкулеза. Константину Павлову он приходился двоюродным братом по линии отца.
Главный палач "Изоляции" в суде признал вину
Во вторник, 9 ноября, в Киеве был задержан Денис Куликовский, более известный по кличке Палыч. Мужчина до 2019 года был комендантом расположенной в Донецке "тюрьмы" "Изоляция" и был уличен в пытках захваченных в плен украинцев. В среду суд избрал ему меру пресечения.
В Германии предложили размещать беженцев в Украине
Пресс-секретарь немецкой Социал-демократической партии Нильс Шмид предложил решить проблему мигрантов, застрявших на границе Польши и Беларуси, путем перемещения их в Украину.
Это предложение вызвало довольно резкую реакцию украинской общественности.
А в СНБО в ответ предложили членам СДПГ разместить мигрантов у себя дома.
Блогерша согласилась выйти замуж за одного из самых богатых киберспортсменов мира
Капитан украинской команды "NaVi", которая стала победителем главного киберспортивного турнира по дисциплине CS:GO в Стокгольме, Кирилл Boombl4 Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике выйти за него замуж. Девушка тут же ответила согласием.
После этого в сети появилась информация, что равньше она работала порноактрисой и занималась проституцией. Это происходило с 2018 по 2021 годы. Для пользователей Интернета она может быть известна под псевдонимом Maniac Alisa.
Пикантные видеоролики с ее участием начали активно распространять в соцсетях.