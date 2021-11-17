Укр

Итоги дня 17 ноября: расследование по "вагнеровцам", Беларусь отключает электричество Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня Новость обновлена 17 ноября 2021, 21:12
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных новостей 17 ноября.

Коронавирус в Украине

Больница
Больница

На среду, 17 ноября, в Украине продолжает расти число новых случаев коронавируса, — за прошлые сутки зафиксировали более 18 тысяч новых заболевших, при этом, уровень госпитализаций подскочил сразу вдвое.

Беларусь отключит подачу электричества Украине

ЛЭП
ЛЭП

В Беларуси озвучили дату ранее анонсированной остановки поставок электроэнергии в Украину.

"Вагнергейт"

ЧВК "Вагнера"
ЧВК "Вагнера"

Группа Bellingcat наконец обнародовала ожидаемое многими расследование о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В частности там было рассказано, как украинские разведчики разработали план по созданию "липовой" российской ЧВК и о том, как боевики сами присылали украинским спецслужбам информацию о своих преступлениях на Донбассе.

Кроме того там сообщили, кто предложил отложить операцию.

Подорожание проезда в Киеве откладывается

Метро
Метро

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что роста цен на проезд в общественном транспорте не произойдет до конца отопительного сезона.

Теги:
#Коронавирус #ЧВК Вагнера #Итоги дня #Covid-19
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 17 ноября: расследование по "вагнеровцам", Беларусь отключает электричество Украине
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Дата публикации
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Ключевые события дня
Итоги дня 17 ноября: расследование по "вагнеровцам", Беларусь отключает электричество Украине
Дата публикации
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