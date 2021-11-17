Итоги дня 17 ноября: расследование по "вагнеровцам", Беларусь отключает электричество Украине

Вечерний дайджест главных новостей 17 ноября.

Коронавирус в Украине

Больница

На среду, 17 ноября, в Украине продолжает расти число новых случаев коронавируса, — за прошлые сутки зафиксировали более 18 тысяч новых заболевших, при этом, уровень госпитализаций подскочил сразу вдвое.

Беларусь отключит подачу электричества Украине

ЛЭП

В Беларуси озвучили дату ранее анонсированной остановки поставок электроэнергии в Украину.

"Вагнергейт"

ЧВК "Вагнера"

Группа Bellingcat наконец обнародовала ожидаемое многими расследование о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В частности там было рассказано, как украинские разведчики разработали план по созданию "липовой" российской ЧВК и о том, как боевики сами присылали украинским спецслужбам информацию о своих преступлениях на Донбассе.

Кроме того там сообщили, кто предложил отложить операцию.

Подорожание проезда в Киеве откладывается

Метро

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что роста цен на проезд в общественном транспорте не произойдет до конца отопительного сезона.