Итоги дня 17 ноября: расследование по "вагнеровцам", Беларусь отключает электричество Украине
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Вечерний дайджест главных новостей 17 ноября.
Коронавирус в Украине
На среду, 17 ноября, в Украине продолжает расти число новых случаев коронавируса, — за прошлые сутки зафиксировали более 18 тысяч новых заболевших, при этом, уровень госпитализаций подскочил сразу вдвое.
Беларусь отключит подачу электричества Украине
В Беларуси озвучили дату ранее анонсированной остановки поставок электроэнергии в Украину.
"Вагнергейт"
Группа Bellingcat наконец обнародовала ожидаемое многими расследование о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
В частности там было рассказано, как украинские разведчики разработали план по созданию "липовой" российской ЧВК и о том, как боевики сами присылали украинским спецслужбам информацию о своих преступлениях на Донбассе.
Кроме того там сообщили, кто предложил отложить операцию.
Подорожание проезда в Киеве откладывается
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что роста цен на проезд в общественном транспорте не произойдет до конца отопительного сезона.
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