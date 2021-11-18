Укр

Итоги дня 18 ноября: покушение на министра Лещенко, арест антивакцинатора Стахива

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Ключевые события дня Новость обновлена 18 ноября 2021, 21:56
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных новостей 18 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

В минувшие сутки, 17 ноября, в Украине продолжило расти число новых случаев коронавируса, — было зафиксировали более 20,5 тысяч новых заболевших.

Ботулизм в Украине

В Бердянске выявили два случая ботулизма
В Бердянске выявили два случая ботулизма

В Украине регистрируют все больше случаев ботулизма. Два новых случая заражения зафиксировали в Бердянске

Покушение на министра

Министр Лещенко на брифинге, посвященном покушению на себя
Министр Лещенко на брифинге, посвященном покушению на себя

В МВД заявляют, что сорвали покушение на руководителя Министерства аграрной политики Романа Лещенко, которое заказал гражданин США.

Возгорание в Раде

Депутаты не спешили отходить от дымящегося пульта
Депутаты не спешили отходить от дымящегося пульта

Во время работы депутатов в зале Верховной Рады произошло задымление одного из пультов для голосования.

Арест антивакцинатора

Остап Стахив арестован на два месяца
Остап Стахив арестован на два месяца

В четверг, 18 ноября, во Львове состоялось заседание Галицкого районного суда, на котором был арестован самый известный антивакцинатор Украины Остап Стахив.

Мошенники взялись за "Вовину тысячу"

Мошенники воспользовались планами о выплате тысячи гривен за вакцинацию
Мошенники воспользовались планами о выплате тысячи гривен за вакцинацию

В "ПриватБанке" сообщили о новом виде мошенничества. Мошенники присылают сообщения о якобы выплате нескольких тысяч гривен "за COVID"

Угроза арестов в футболе

Андрей Павелко придумал, как эффективнее бороться с "договорняками"
Андрей Павелко придумал, как эффективнее бороться с "договорняками"

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, как будет бороться с договорными матчами в футболе.

Теги:
#Арест #Покушение #Коронавирус #Роман Лещенко #Остап Стахив
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