Итоги дня 18 ноября: покушение на министра Лещенко, арест антивакцинатора Стахива

Вечерний дайджест главных новостей 18 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В минувшие сутки, 17 ноября, в Украине продолжило расти число новых случаев коронавируса, — было зафиксировали более 20,5 тысяч новых заболевших.

Ботулизм в Украине

В Бердянске выявили два случая ботулизма

В Украине регистрируют все больше случаев ботулизма. Два новых случая заражения зафиксировали в Бердянске.

Покушение на министра

Министр Лещенко на брифинге, посвященном покушению на себя

В МВД заявляют, что сорвали покушение на руководителя Министерства аграрной политики Романа Лещенко, которое заказал гражданин США.

Возгорание в Раде

Депутаты не спешили отходить от дымящегося пульта

Во время работы депутатов в зале Верховной Рады произошло задымление одного из пультов для голосования.

Арест антивакцинатора

Остап Стахив арестован на два месяца

В четверг, 18 ноября, во Львове состоялось заседание Галицкого районного суда, на котором был арестован самый известный антивакцинатор Украины Остап Стахив.

Мошенники взялись за "Вовину тысячу"

Мошенники воспользовались планами о выплате тысячи гривен за вакцинацию

В "ПриватБанке" сообщили о новом виде мошенничества. Мошенники присылают сообщения о якобы выплате нескольких тысяч гривен "за COVID"

Угроза арестов в футболе

Андрей Павелко придумал, как эффективнее бороться с "договорняками"

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, как будет бороться с договорными матчами в футболе.