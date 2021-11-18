Итоги дня 18 ноября: покушение на министра Лещенко, арест антивакцинатора Стахива
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Вечерний дайджест главных новостей 18 ноября.
Коронавирус в Украине
В минувшие сутки, 17 ноября, в Украине продолжило расти число новых случаев коронавируса, — было зафиксировали более 20,5 тысяч новых заболевших.
Ботулизм в Украине
В Украине регистрируют все больше случаев ботулизма. Два новых случая заражения зафиксировали в Бердянске.
Покушение на министра
В МВД заявляют, что сорвали покушение на руководителя Министерства аграрной политики Романа Лещенко, которое заказал гражданин США.
Возгорание в Раде
Во время работы депутатов в зале Верховной Рады произошло задымление одного из пультов для голосования.
Арест антивакцинатора
В четверг, 18 ноября, во Львове состоялось заседание Галицкого районного суда, на котором был арестован самый известный антивакцинатор Украины Остап Стахив.
Мошенники взялись за "Вовину тысячу"
В "ПриватБанке" сообщили о новом виде мошенничества. Мошенники присылают сообщения о якобы выплате нескольких тысяч гривен "за COVID"
Угроза арестов в футболе
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, как будет бороться с договорными матчами в футболе.
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