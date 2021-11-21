Укр

Итоги дня 21 ноября: День свободы и достоинства, столкновения под Офисом президента

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Ключевые события дня Новость обновлена 21 ноября 2021, 20:24
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных новостей 21 ноября.

Коронавирус в Украине

Больница
Больница

На утро воскресенья, 21 ноября, в Украине традиционно формально упало число новых случаев коронавируса, в сравнении с субботой, — за последние сутки зафиксировали чуть более 10 тысяч новых заболевших. Однако количество госпитализированных пациентов выросло.

День свободы и достоинства

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Украина в воскресенье, 21 ноября, отмечает День достоинства и свободы. По этому случаю во всех городах почтили память погибших во время Революции Достоинства. Не стали исключением и первые лица государства, принесшие цветы к памятнику на Аллее Героев Небесной Сотни.

В частности на мероприятиях появился президент Украины Владимир Зеленский, что привело к незначительным провокациям.

Столкновения перед ОПУ

ОП
ОП

Участники массовой акции в Киеве почтили память героев Небесной сотни, после чего двинулись к зданию Офиса президента на Банковую улицу. Однако там их уже ждали силовики.

В центре Москвы насмерть разбился известный автоблогер

Саид Губденский
Саид Губденский

В центре Москвы на Кутузовском проспекте в жуткой автомобильной аварии с участием трех автомобилей погиб автоблогер Саид Губденский и его пассажир, которым оказался президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. 

Теги:
#Коронавирус #День достоинства и свободы #Итоги дня #Covid-19
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