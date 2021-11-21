Итоги дня 21 ноября: День свободы и достоинства, столкновения под Офисом президента
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Вечерний дайджест главных новостей 21 ноября.
Коронавирус в Украине
На утро воскресенья, 21 ноября, в Украине традиционно формально упало число новых случаев коронавируса, в сравнении с субботой, — за последние сутки зафиксировали чуть более 10 тысяч новых заболевших. Однако количество госпитализированных пациентов выросло.
День свободы и достоинства
Украина в воскресенье, 21 ноября, отмечает День достоинства и свободы. По этому случаю во всех городах почтили память погибших во время Революции Достоинства. Не стали исключением и первые лица государства, принесшие цветы к памятнику на Аллее Героев Небесной Сотни.
В частности на мероприятиях появился президент Украины Владимир Зеленский, что привело к незначительным провокациям.
Столкновения перед ОПУ
Участники массовой акции в Киеве почтили память героев Небесной сотни, после чего двинулись к зданию Офиса президента на Банковую улицу. Однако там их уже ждали силовики.
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