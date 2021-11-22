"Киев независимый": уволенные журналисты Kyiv Post создают новое СМИ

Медийщики просят финансовой поддержки у всех небезразличных

После скандального увольнения всей редакции Kyiv Post, старейшего еженедельного англоязычного издания в Украине, журналисты решили создать собственное медиа. Его нарекли "The Kyiv Independent", подчеркивая свою независимость от любых владельцев.

Новость об основании нового СМИ сообщила экс-корреспондент "Громадського", фрилансер Ольга Токарюк в своем Twitter.

"Блестящая команда украинских репортеров, которые ранее работали на Kyiv Post, запускает свой новый ресурс. Об этом стало известно сегодня [22 ноября — ред.]. Я уверена, что это станет ценным источником информации об Украине на английском языке", — отметила журналистка (Осуществлен вольный перевод с английского — ред.)

Также Токарюк призвала всех небезразличных и желающих иметь незаангажированное СМИ присоединиться к финансовой поддержке The Kyiv Independent.

На Twitter-аккаунте новоиспеченного издания имеется официальное заявление от коллектива. Они заявляют, что были уволены из-за собственных попыток защитить "редакционную независимость".

"Но нас не заставят замолчать. Украине нужна качественная англоязычная журналистика, а нашим читателям — СМИ, которое вызывает доверие", — подчеркнули представители ресурса.

Пока журналисты предлагают всем присоединиться к сбору денег, которые пойдут на развитие The Kyiv Independent. Пожертвование можно внести через специальный сервис Patreon.

Напомним, что редакционный коллектив Kyiv Post был уволен 8 ноября. В тот же день СМИ прекратило свою работу. Следует отметить, что некоторые крупные украинские медиа предлагали собственнику Аднану Кивану выкупить издание, чтобы оно продолжило функционировать. Однако к соглашению так и не пришли.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему украинских журналистов на днях не пустили на территорию Грузии.