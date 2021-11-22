Ограничения в работе транспорта "красной" зоны частично будут отменены: подробности

В троллейбусы и трамваи разрешат пускать больше вакцинированных людей

В общественный транспорт в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности в некоторых случаях не пускают даже граждан, имеющих COVID-сертификаты вакцинации. Это связано с ограничением по количеству мест, однако совсем скоро это правило должны отменить.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Интер", Минздрав получил обращение от мэров городов, которые просили власти ослабить ограничения для общественного транспорта в "красной" зоне.

Ляшко отметил, что городские головы просили пересмотреть требование ограничения по количеству мест в транспорте — сейчас разрешается пускать граждан только на сидячие места. Минздрав решил пойти на уступки на осенний и зимний период, учитывая морозы и скопления людей на остановках.

Однако по-прежнему пользоваться транспортом в "красных" регионах могут только полностью вакцинированные граждане при наличии COVID-сертификатов, отрицательных ПЦР-тестов или справок о выздоровлении от коронавируса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 октября в Украине вступили в силу новые ограничения на перевозку — при посадке в самолеты, поезда и автобусы межрегионального сообщения стали необходимыми COVID-документы: результат теста или сертификат о вакцинации.