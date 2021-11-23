Украина выдала России слишком ценного свидетеля по делу МН-17

Глава Bellingcat рассказал, как стоило поступить с Цемахом.

Глава группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев назвал причины, по которым украинская власть решила выдать России фигуранта дела о сбитии самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, бывшего начальника т.н. "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха.

Об этом он рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

Грозев говорит, что Цемах был настолько ценным свидетелем, что впервые в современной истории министры стран ЕС пытались давить на руководство Украины.

Причин его выдачи он видит две. Первая из них связана с обменом удерживаемыми лицами.

"Россия, признавая свое преступление и важность убрать этого свидетеля, сказала: "Мы не выпустим всех этих невинных людей, которых мы держим здесь, если вы не выдадите нам именно этого человека. Другие нас не интересуют", — сказал Грозев.

По его убеждению, власти Украины могли попытаться спасти заключенных узников Кремля и согласиться на подобный обмен даже в ущерб отношениям со странами Запада.

Впрочем, он не исключает и другого варианта, который кроется в трусости властей. Ведь Цемах для России был настолько ценным, что в случае отказа его передавать, Кремль вполне мог усилить давление на Киев.

Грозев считает, что правильной позицией было бы сначала занять агрессивную позицию и отказать в выдаче Цемаха, чем заставить того говорить. А уже после дачи всех показаний, можно было бы поднять речь о его обмене.

Напомним, Цемах был захвачен в оккупированном Снежном, что в Донецкой области, и вывезен на подконтрольные территории Украины в июне 2019 года.

По данным Bellingcat, он не участвовал в сбитии пассажирского самолета, однако занимался эвакуацией того самого "Бука", из которого была запущена ракета, на территорию России. Кроме того, он мог лично общаться с членами экипажа.

Против его передачи особо активно выступали Нидерланды, чьи граждане погибли в трагедии, и международная следовательская группа JIT. Кроме того соответствующие призывы звучали и со стороны депутатов Европарламента.

Несмотря на это 7 сентября Цемах был передан в рамках обмена "35 на 35" с Россией. Тогда в Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, активист Владимир Балух и другие.

Нидерланды после этого обращались к России по поводу экстрадиции Цемаха, но получили отказ.