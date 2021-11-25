Не засыпет снегом, так сдует: в Украине на пятницу прогнозируют сильный ветер

Заморозков стоит ждать только в нескольких регионах.

Сильный ветер и без осадков почти на всей территории страны. Такой будет погода в Украине в пятницу, 26 ноября. Накануне начала снежного сезона, последние дни будут относительно теплыми.

Об этом сообщает метеоролог Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу ветер ожидают сильный, с порывами до штормового. Средняя скорость ветра 7-12 метров в секунду, при этом возможно усиление до 15-22 метров в секунду. Это почти 80 километров в час.

Сухая погода сохранится в большинстве регионов. Дожди синоптик прогнозирует на крайнем западе и юге (на Одесчине).

Восток Украины будет холодным — днем до 5 градусов тепла, ночью стоит ожидать неслабых заморозков от 3 до 7 со знаком минус.

В столице Украины осадков ждать не стоит, но нужно опасаться ветра. Напомним, накануне сильные порывы устроили в Украине настоящий "деревопад", в результате которого пострадал ребенок.

Ночная температура в Киеве опустится к нулю, днем в пятницу поднимется до 7 со знаком плюс.

Выходные Диденко обещает также ветреные, теплые, но более дождливые.

Как ранее сообщал "Телеграф" в Киеве с субботы начнется "сезон дождей" плавно переходящий в снежную погоду.