Укр

Не засыпет снегом, так сдует: в Украине на пятницу прогнозируют сильный ветер

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Украине ждут штормовых порывов ветра. Новость обновлена 25 ноября 2021, 13:03
В Украине ждут штормовых порывов ветра.

Заморозков стоит ждать только в нескольких регионах.

Сильный ветер и без осадков почти на всей территории страны. Такой будет погода в Украине в пятницу, 26 ноября. Накануне начала снежного сезона, последние дни будут относительно теплыми. 

Об этом сообщает метеоролог Наталья Диденко. 

Согласно ее прогнозу ветер ожидают сильный, с порывами до штормового. Средняя скорость ветра 7-12 метров в секунду, при этом возможно усиление до 15-22 метров в секунду. Это почти 80 километров в час.

Сухая погода сохранится в большинстве регионов. Дожди синоптик прогнозирует на крайнем западе и юге (на Одесчине). 

Восток Украины будет холодным — днем до 5 градусов тепла, ночью стоит ожидать неслабых заморозков от 3 до 7 со знаком минус. 

В столице Украины осадков ждать не стоит, но нужно опасаться ветра. Напомним, накануне сильные порывы устроили в Украине настоящий "деревопад", в результате которого пострадал ребенок

Ночная температура в Киеве опустится к нулю, днем в пятницу поднимется до 7 со знаком плюс. 

Выходные Диденко обещает также ветреные, теплые, но более дождливые. 

Как ранее сообщал "Телеграф" в Киеве с субботы начнется "сезон дождей" плавно переходящий в снежную погоду

Теги:
#Погода #Ветер #Прогноз погоды #Наталья Диденко
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