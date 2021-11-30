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Кэшбэк от Приватбанка: пользователи сообщили о проблемах с получением бонуса после "черной пятницы"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Условия акции подразумевали оплату покупок картой Приватбанка Новость обновлена 30 ноября 2021, 09:54
Условия акции подразумевали оплату покупок картой Приватбанка

Банк обещал разобраться в ситуации.

Пользователи Приватбанка рассказали о проблемах с получением cash back после черной пятницы на AliExpress. Глобальная торговая интернет-площадка устраивала масштабную распродажу 11 ноября. Приватбанк сделал акцию — при оплате картой финучреждения кешбэк должен составлять 11%, но пользователи сообщают, что с возвратом части средств появились проблемы. 

Об этом они пишут в разделе "Отзывы" на сайте Минфин. 

Пользователь с ником vit555z рассказал, что активировал участи в акции. Согласно правилам — возврат средств должен был прийти в течение недели, но этого не произошло. Обращение в службу техподдержки по номеру 3700 результатов не дало. В итоге была создана дополнительная заявка, рассмотрение которой затянулось, но также не помогло. В проблеме разберутся специалисты и средства будут выплачены — пишет Приватбанк в комментарии. 

О подобной проблеме сообщает и пользователь RuslanSwe. Ему вместо 70 гривен кэшбэка пришло только 20. Выплату обещали пересчитать до 23 декабря. Также он сообщил, что была проблема с участием в другой акции банка — покупке в магазине "эпицентр" за кредитные средства. Мужчине первоначально было отказано в повышении кредитного лимита, несмотря на позитивную историю пользования. Лимит все же удалось повысить при повторном обращении. 

Кэшбэк подразумевает возврат части средств на карту при покупке в интернете для повышения лояльности пользователей.

Ранее "Телеграф" писал о проблемах у пользователей monobank — владелец карты столкнулась с мошенничеством.

Теги:
#ПриватБанк #Черная пятница #Кэшбэк
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