Кэшбэк от Приватбанка: пользователи сообщили о проблемах с получением бонуса после "черной пятницы"

Банк обещал разобраться в ситуации.

Пользователи Приватбанка рассказали о проблемах с получением cash back после черной пятницы на AliExpress. Глобальная торговая интернет-площадка устраивала масштабную распродажу 11 ноября. Приватбанк сделал акцию — при оплате картой финучреждения кешбэк должен составлять 11%, но пользователи сообщают, что с возвратом части средств появились проблемы.

Об этом они пишут в разделе "Отзывы" на сайте Минфин.

Пользователь с ником vit555z рассказал, что активировал участи в акции. Согласно правилам — возврат средств должен был прийти в течение недели, но этого не произошло. Обращение в службу техподдержки по номеру 3700 результатов не дало. В итоге была создана дополнительная заявка, рассмотрение которой затянулось, но также не помогло. В проблеме разберутся специалисты и средства будут выплачены — пишет Приватбанк в комментарии.

О подобной проблеме сообщает и пользователь RuslanSwe. Ему вместо 70 гривен кэшбэка пришло только 20. Выплату обещали пересчитать до 23 декабря. Также он сообщил, что была проблема с участием в другой акции банка — покупке в магазине "эпицентр" за кредитные средства. Мужчине первоначально было отказано в повышении кредитного лимита, несмотря на позитивную историю пользования. Лимит все же удалось повысить при повторном обращении.

Кэшбэк подразумевает возврат части средств на карту при покупке в интернете для повышения лояльности пользователей.

Ранее "Телеграф" писал о проблемах у пользователей monobank — владелец карты столкнулась с мошенничеством.