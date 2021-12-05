Итоги дня 5 декабря: новые правила карантина, смерть ребенка в Николаевской области

Вечерний дайджест главных новостей 5 декабря.

Коронавирус в Украине

Врач

По состоянию на утро воскресенья, 5 декабря, выявили 6 622 новых случаев инфицирования коронавирусом. По сравнению с данными предыдущих суток количество больных упало почти вдвое.

Украина вводит новые ограничения

Карантин

В Украине будут пересмотрены карантинные ограничения, которые в основном затронут "желтую" зону. Изменений на самом деле не так уж и много, но они весьма заметно скажутся на жизни невакцинированных граждан, а также людей, получивших лишь одну дозу вакцины от коронавируса.

В основном они касаются областей в "желтой" зоне, но и "красные" регионы тоже перестроятся на новый ритм работы.

Беларусь вручила Украине ноту протеста

Вертолет

Обвинения Беларуси в "нарушении границы" украинскими военными закончились вручением ноты протеста военному атташе при посольстве Украины. Власти соседней страны также обвинили Украину в избегании диалога.

Пропавшего на Николаевщине 9-летнего мальчика нашли мертвым в камышах

Полиция

В Николаевской области почти сутки разыскивали 9-летнего мальчика с расстройствами здоровья, ушедшего из дома в неизвестном направлении. К сожалению, поиски ребенка завершились трагически – его нашли мертвым в камышах.