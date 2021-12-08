Укр

Ермак, Данилов и кое-кто ещё: названы самые влиятельные политики в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Влиятельные украинские персоны Новость обновлена 08 декабря 2021, 12:01
Влиятельные украинские персоны

В перечень вошли как представители власти, так и оппозиционеры и представители бизнеса.

На жизнь многих украинцев так или иначе влияет политика и люди, которые являются авторитетными в этой сфере. "Телеграф" создал рейтинг людей, слова и действия которых имеют вес в государственной деятельности Украины. 

Лидерская пятерка сформировала таким образом:

Лидеры рейтинга "Телеграфа"
Лидеры рейтинга "Телеграфа"

Во главе списка президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Они разделили позицию. Во влиятельности президента сложно сомневаться, учитывая 73%-ю поддержку населения. Ермак находится рядом с ним и в рейтинге, и в жизни — лоббируя кадровые назначения и участвуя во внешней политике страны. 

На втором месте — бизнесмен Ринат Ахметов. Каналы медиахолдинга предпринимателя заняли важную нишу в информационном пространстве Украины, предоставляя слово представителям разных политических течений, в последнее время — критикующим власть. Также у него есть свои люди и в Верховной Раде, и в Кабинете министров. 

Секретарь СНБО Алексей Данилов на третью позицию попал благодаря влиянию личному и возглавляемого им органа. Совет нацбезопасности и обороны называют "санкционной машиной" и именно Данилов вместе с президентом Зеленским решает, на кого накладывать новые ограничения. 

Первый помощник президента Сергей Шефир занимался от лица президента переговорами с представителями бизнес-кругов. Покушение на него продемонстрировало близость Шефира к президенту. 

На пятой позиции — оппозиционный политик, против которого открыто несколько уголовных делВиктор Медведчук. Он возглавляет вторую по размерам фракцию в парламенте (ОПЗЖ), а также пользуется поддержкой РФ и пророссийски настроенных украинцев. 

Полный список влиятельных политдеятелей страны читайте по ссылке:Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года

Теги:
#Рейтинг #Ринат Ахметов #Виктор Медведчук #Владимир Зеленский #Сергей Шефир #Андрей Ермак #Алексей Данилов
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