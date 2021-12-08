Ермак, Данилов и кое-кто ещё: названы самые влиятельные политики в Украине

В перечень вошли как представители власти, так и оппозиционеры и представители бизнеса.

На жизнь многих украинцев так или иначе влияет политика и люди, которые являются авторитетными в этой сфере. "Телеграф" создал рейтинг людей, слова и действия которых имеют вес в государственной деятельности Украины.

Лидерская пятерка сформировала таким образом:

Лидеры рейтинга "Телеграфа"

Во главе списка президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Они разделили позицию. Во влиятельности президента сложно сомневаться, учитывая 73%-ю поддержку населения. Ермак находится рядом с ним и в рейтинге, и в жизни — лоббируя кадровые назначения и участвуя во внешней политике страны.

На втором месте — бизнесмен Ринат Ахметов. Каналы медиахолдинга предпринимателя заняли важную нишу в информационном пространстве Украины, предоставляя слово представителям разных политических течений, в последнее время — критикующим власть. Также у него есть свои люди и в Верховной Раде, и в Кабинете министров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на третью позицию попал благодаря влиянию личному и возглавляемого им органа. Совет нацбезопасности и обороны называют "санкционной машиной" и именно Данилов вместе с президентом Зеленским решает, на кого накладывать новые ограничения.

Первый помощник президента Сергей Шефир занимался от лица президента переговорами с представителями бизнес-кругов. Покушение на него продемонстрировало близость Шефира к президенту.

На пятой позиции — оппозиционный политик, против которого открыто несколько уголовных дел — Виктор Медведчук. Он возглавляет вторую по размерам фракцию в парламенте (ОПЗЖ), а также пользуется поддержкой РФ и пророссийски настроенных украинцев.

Полный список влиятельных политдеятелей страны читайте по ссылке:Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года