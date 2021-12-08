Итоги дня 8 декабря: под Черкассами готовился теракт, в Германии новый канцлер, смерть Игоря Гамулы

Вечерний дайджест новостей за 8 декабря

Ситуация с коронавирусом не обнадеживает

Коронавирус

Несмотря на общее снижение количества новых ковидных больных в Украине, эпидемия пока не планирует успокаиваться. Об этом свидетельствует число госпитализированных пациентов. За предыдущие сутки в больницу попало 2998 человек, что почти вдвое превысило показатели вторника, 7 декабря.

Премьер-министр Шмыгаль не попал в ТОП влиятельных политиков

Новый рейтинг политиков Украины

"Телеграф" представил вниманию общественности собственный рейтинг политических деятелей украинского государства. Первое место, ожидаемо, оказалось за Владимиром Зеленским. Однако президенту пришлось "потесниться", ведь вместе с ним "золото" разделил глава Офиса президента Андрей Ермак. А вот премьеру Шмыгалю места в двадцатке не нашлось вообще.

Замена Меркель: в Германии назначили нового канцлера

Олаф Шольц

Утром 8 декабря присягу нового немецкого канцлера принес 63-летний Олаф Шольц. Политик представляет социал-демократов и пока умудряется удерживать шаткий баланс с другими партиями. Хотя политолог Тарас Березовец считает, что Шольцу придется весьма нелегко, и нынешняя коалиция легко может развалиться.

Смерть Игоря Гамулы

Игорь Гамула

8 декабря не стало 61-летнего украинского футболиста и тренера Игоря Гамулы. В последние года мужчина работал и жил в России, однако многие его цитаты из разбора чужих игр остались бессмертными и среди украинских болельщиков. Вероятной причиной смерти Гамулы может быть гипогликемия — снижение уровня сахара в крови.

Подготовка теракта на Черкащине

Студенты планировали расстрел

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух студентов одного из колледжей Черкащины. Все потому, что парни несколько месяцев готовились устроить кровавую бойню в своей "альма-матер" — хотели расстрелять одногруппников.

Харьковчанка, убив сына, пыталась покончить с собой

Трагедия в Харькове

Среда, 8 декабря, принесла жуткие новости из Харькова — в одном из районов города женщина совершила попытку суицида, выпрыгнув из окна. Перед этим она задушила своего двухлетнего ребенка поясом от халата.

"1+1" остался без Коломойского

Игорь Коломойский

В Нацраде по вопросам телевидения и радиовещания перерегистрировали лицензии телеканала "1+1". Отныне среди членов Наблюдательного совета телеканала нет бизнесмена Игоря Коломойского.

Смерть двойника Гомес

Скайлер Хикс

В Америке погибла одна из восходящих звезд шоу талантов Скайлер Хикс. Помимо участия в телевизионных программах девушка была знаменита своей схожестью с популярной исполнительницей Селеной Гомес.