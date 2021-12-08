Укр

Итоги дня 8 декабря: под Черкассами готовился теракт, в Германии новый канцлер, смерть Игоря Гамулы

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Ключевые события среды Новость обновлена 08 декабря 2021, 21:15
Ключевые события среды

Вечерний дайджест новостей за 8 декабря

Ситуация с коронавирусом не обнадеживает

Коронавирус
Коронавирус

Несмотря на общее снижение количества новых ковидных больных в Украине, эпидемия пока не планирует успокаиваться. Об этом свидетельствует число госпитализированных пациентов. За предыдущие сутки в больницу попало 2998 человек, что почти вдвое превысило показатели вторника, 7 декабря.

Премьер-министр Шмыгаль не попал в ТОП влиятельных политиков

Новый рейтинг политиков Украины
Новый рейтинг политиков Украины

"Телеграф" представил вниманию общественности собственный рейтинг политических деятелей украинского государства. Первое место, ожидаемо, оказалось за Владимиром Зеленским. Однако президенту пришлось "потесниться", ведь вместе с ним "золото" разделил глава Офиса президента Андрей Ермак. А вот премьеру Шмыгалю места в двадцатке не нашлось вообще.

Замена Меркель: в Германии назначили нового канцлера

Олаф Шольц
Олаф Шольц

Утром 8 декабря присягу нового немецкого канцлера принес 63-летний Олаф Шольц. Политик представляет социал-демократов и пока умудряется удерживать шаткий баланс с другими партиями. Хотя политолог Тарас Березовец считает, что Шольцу придется весьма нелегко, и нынешняя коалиция легко может развалиться.

Смерть Игоря Гамулы

Игорь Гамула
Игорь Гамула

8 декабря не стало 61-летнего украинского футболиста и тренера Игоря Гамулы. В последние года мужчина работал и жил в России, однако многие его цитаты из разбора чужих игр остались бессмертными и среди украинских болельщиков. Вероятной причиной смерти Гамулы может быть гипогликемия — снижение уровня сахара в крови.

Подготовка теракта на Черкащине

Студенты планировали расстрел
Студенты планировали расстрел

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух студентов одного из колледжей Черкащины. Все потому, что парни несколько месяцев готовились устроить кровавую бойню в своей "альма-матер" — хотели расстрелять одногруппников.

Харьковчанка, убив сына, пыталась покончить с собой 

Трагедия в Харькове
Трагедия в Харькове

Среда, 8 декабря, принесла жуткие новости из Харькова — в одном из районов города женщина совершила попытку суицида, выпрыгнув из окна. Перед этим она задушила своего двухлетнего ребенка поясом от халата.

"1+1" остался без Коломойского

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

В Нацраде по вопросам телевидения и радиовещания перерегистрировали лицензии телеканала "1+1". Отныне среди членов Наблюдательного совета телеканала нет бизнесмена Игоря Коломойского.

Смерть двойника Гомес

Скайлер Хикс
Скайлер Хикс

В Америке погибла одна из восходящих звезд шоу талантов Скайлер Хикс. Помимо участия в телевизионных программах девушка была знаменита своей схожестью с популярной исполнительницей Селеной Гомес.

Теги:
#Политика #Германия #Смерть #Игорь Коломойский #Коронавирус #Игорь Гамула #Итоги дня
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