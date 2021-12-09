Укр

В Украине в декабре списали вакцин от "короны" на более чем 15 млн грн

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
27
Вакцина
Вакцина

Украина в декабре списала 125 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Украинские центры вакцинации в ноябре вывели из использования около 125 тысяч доз вакцины AstraZeneca из-за истёкшего срока годности.

Об этом изданию "Гордон" сообщили в Минздраве.

Отмечается, что эти вакцины имеют срок годности до 30 ноября и более не используются для иммунизации украинцев и помещены на карантин.

Кроме того на карантин попали не только они, но и те флаконы, которые были использованы не полностью. Как известно, в одном таковом содержится препарата на десять уколов, однако в центрах вакцинации за рабочий день могут использовать лишь его часть.

Такие флаконы из-за возможного разлива тоже были изъяты, однако точное их количество в Минздраве не назвали. В ведомстве говорят, что точное их количество будет установлено после инвентаризации вакцин в регионах.

Стоит отметить, что в Украине в начале прошлого месяца было списано более 408 тысяч доз вакцины AstraZeneca с истекшим сроком годности, что заметно больше, чем в начале декабря.

По оценкам одна доза этой вакцины обходится в около 4 евро (около 122 гривен), то есть в декабре было утилизировано препаратов более, почти на 15,3 миллиона гривен.

Как сообщалось ранее, из-за распространения нового штамма COVID-19, компании производители вакцин провели исследование того, насколько эффективными остаются действующие препараты.

Теги:
#Минздрав #Вакцинация #AstraZeneca
Александр Тупицкий
Политика
Не только Портнов: США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Тупицкий
Не только Портнов: США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины
Дата публикации
Категория
Разговор Байдена и Путина
Украина может стать "разменной монетой": эксперт указал на последствия разговора Путина и Байдена
Дата публикации
Категория
Газу в 2022 году чиновники прогнозируют рост тарифа на 13-20%
Коммуналка может подорожать на 20% уже в будущем году: что говорят чиновники
Дата публикации
Категория
Алена Шпилева потеряла в аварии парня и подругу
"Полицейский не стоял на ногах": девушка погибшего в ДТП с копом под Киевом
Дата публикации
Категория
В Житомире коммунальщики всю ночь расчищали улицы
Транспортный коллапс и массовые травмы пешеходов: погода в Украине готовит неприятный сюрприз (фото, видео)