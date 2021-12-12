Часть Украины засыплет снегом, а другую зальет дождями: какой будет погода в Украине 13 декабря (карта)

Сухо будет только в восточных областях Украины

Неделя в Украине начнется с праздника Андрея Первозванного, облачной погоды с дождями, а местами еще и со снега. В понедельник, 13 декабря, дожди накроют центральные регионы Украины, в то время как на западе будет сильно снежить.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

Так, дождливая как днем, так и ночью, будет погода в Винницкой, Черкасской, Полтавской, кировоградской, Одесской и Николаевской областях. При этом дневная температура воздуха будет колебаться от 3 до 10 градусов тепла, а ночная — от 2 до 9.

В западной части Украины – Волынь, Львовщина, Закарпатье, Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская, Житомирская и Хмельницкая области – ожидается снег днем и ночью, а местами осадки будут очень сильными. Температура днем упадет до –3 градусов, а ночью до –4 градусов ниже нуля.

Дожди и мокрый снег прогнозируют также в Черниговской и Сумской областях, а на остальной территории будет сухо, однако небо может затянуть незначительными облаками.

Данные "Укргидрометцентра"

В Киеве, как свидетельствуют данные sinoptik.ua, в течение всего понедельника, 13 декабря, небо будет покрыто облаками. Ночью и утром будет идти мокрый снег. После обеда он ослабеет, но будет продолжать идти до позднего вечера.

В Киеве 13 декабря дождь со снегом будет лить весь день

При этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что 13 декабря из-за снегопадов в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской, Закарпатской областей могут сходить лавины. Объявлен третий уровень опасности.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ждать от погоды Католическое Рождество во Львове, и что прогнозируют синоптики на Рождество 7 января по всей территории Украины.