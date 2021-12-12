Итоги дня 12 декабря: продолжение скандала с Гогилашвили, победа Ломаченко над Комми
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Вечерний дайджест главных новостей 12 декабря.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 12 декабря, зафиксировали 5275 новых случаев коронавируса, что почти вдвое меньше данных предыдущих суток.
Скандал с Гогилашвили
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили и намекнул тому на увольнение.
Как оказалось Гогилашвили не впервые хамски ведет себя с представителями полиции и совсем недавно устраивал разборки с патрульными в Киеве.
Ломаченко — Комми
Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко одержал победу по очкам над Ричардом Комми и стал претендентом на поединок против Джорда Камбососа за титул чемпиона мира.
Судейские записки зафиксировали победу украинца — 117:110 и дважды 119:108.
После победы Ломаченко появился в ринге с красно-желтым флагом родного города Аккермана (Белгород-Днестровского), хотя обычно боксеры выходят в ринг со знаменем родной страны. После этого украинцы атаковали соцсети спортсмена.
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