Итоги дня 12 декабря: продолжение скандала с Гогилашвили, победа Ломаченко над Комми

Вечерний дайджест главных новостей 12 декабря.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 12 декабря, зафиксировали 5275 новых случаев коронавируса, что почти вдвое меньше данных предыдущих суток.

Скандал с Гогилашвили

Александр Гогилашвили

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили и намекнул тому на увольнение.

Как оказалось Гогилашвили не впервые хамски ведет себя с представителями полиции и совсем недавно устраивал разборки с патрульными в Киеве.

Ломаченко — Комми

Василий Ломаченко

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко одержал победу по очкам над Ричардом Комми и стал претендентом на поединок против Джорда Камбососа за титул чемпиона мира.

Судейские записки зафиксировали победу украинца — 117:110 и дважды 119:108.

После победы Ломаченко появился в ринге с красно-желтым флагом родного города Аккермана (Белгород-Днестровского), хотя обычно боксеры выходят в ринг со знаменем родной страны. После этого украинцы атаковали соцсети спортсмена.