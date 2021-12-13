Итоги дня 13 декабря: увольнение Гогилашвили, новые "желтые зоны"

Вечерний дайджест главных событий 13 декабря.

Коронавирус в Украине

Больница

В Украине после выходных продолжает наблюдаться спад заболеваемости коронавирусом — за сутки выявили 4 073 новых случаев, что по сравнению с предыдущими данными на тысячу меньше, а в отношении данных субботы заболеваемость упала в 2,5 раза.

Еще две области покидают "красную зону"

Карантин

В Кабмине принято решение вывести еще два украинских региона из "красной зоны". Речь идет о Хмельницкой и Винницкой областях.

Замминистра внутренних дел Гогилашвили уволили

Александр Гогилашвили

Скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который набросился на сотрудников полиции на блокпосту, закончился его увольнением.

Сам же Гогилашвили на фоне информации о его увольнении заявил, что написал заявление самостоятельно и добавил, что его ситуация стала показательным примером.

Илон Маск стал человеком года

Илон Маск

Самый богатый человек мира, основатель космической компании SpaceX, а также "технокороль" Tesla и живая легенда для фанатов криптовалют Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time.