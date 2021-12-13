Укр

Итоги дня 13 декабря: увольнение Гогилашвили, новые "желтые зоны"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня Новость обновлена 13 декабря 2021, 21:30
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных событий 13 декабря.

Коронавирус в Украине

Больница
Больница

В Украине после выходных продолжает наблюдаться спад заболеваемости коронавирусом — за сутки выявили 4 073 новых случаев, что по сравнению с предыдущими данными на тысячу меньше, а в отношении данных субботы заболеваемость упала в 2,5 раза.

Еще две области покидают "красную зону"

Карантин
Карантин

В Кабмине принято решение вывести еще два украинских региона из "красной зоны". Речь идет о Хмельницкой и Винницкой областях.

Замминистра внутренних дел Гогилашвили уволили

Александр Гогилашвили
Александр Гогилашвили

Скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который набросился на сотрудников полиции на блокпосту, закончился его увольнением.

Сам же Гогилашвили на фоне информации о его увольнении заявил, что написал заявление самостоятельно и добавил, что его ситуация стала показательным примером.

Илон Маск стал человеком года

Илон Маск
Илон Маск

Самый богатый человек мира, основатель космической компании SpaceX, а также "технокороль" Tesla и живая легенда для фанатов криптовалют Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time.

Теги:
#Коронавирус #Итоги дня #Covid-19 #Александр Гогилашвили
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