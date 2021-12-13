Итоги дня 13 декабря: увольнение Гогилашвили, новые "желтые зоны"
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Вечерний дайджест главных событий 13 декабря.
Коронавирус в Украине
В Украине после выходных продолжает наблюдаться спад заболеваемости коронавирусом — за сутки выявили 4 073 новых случаев, что по сравнению с предыдущими данными на тысячу меньше, а в отношении данных субботы заболеваемость упала в 2,5 раза.
Еще две области покидают "красную зону"
В Кабмине принято решение вывести еще два украинских региона из "красной зоны". Речь идет о Хмельницкой и Винницкой областях.
Замминистра внутренних дел Гогилашвили уволили
Скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который набросился на сотрудников полиции на блокпосту, закончился его увольнением.
Сам же Гогилашвили на фоне информации о его увольнении заявил, что написал заявление самостоятельно и добавил, что его ситуация стала показательным примером.
Илон Маск стал человеком года
Самый богатый человек мира, основатель космической компании SpaceX, а также "технокороль" Tesla и живая легенда для фанатов криптовалют Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time.