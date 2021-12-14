Илья Кива: Будучи личной креатурой Зеленского в МВД, Гогилашвили уничтожил всю оперативную работу по наркопреступности

По мнению нардепа история с экс-замминистра МВД Александром Гогилашвили на редкость грязная и за нее должны понести наказание виновные

Уволенный замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили был личной креатурой президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал народный депутат Илья Кива в эксклюзивном интервью изданию "Телеграф".

«Президент лично давил на Авакова (тогдашнего министра внутренних дел) и требовал создания нового профильного замминистра. Раньше в системе МВД никогда не было замминистра по борьбе с наркопреступностью и именно под этого наркомана из Ростова президент заставил создать новую штатную единицу с высоким окладом», — так объяснил появление Александра Гогилашвили в системе МВД политик.

По словам нардепа, ежемесячно Александр Гогилашвили пользовался привилегиями, госавтотранспортом и получал сотни тысяч гривен.

Кива также заявил, что Гогилашвили фактически уничтожил всю оперативную работу Департамента по борьбе с наркопреступностью.

"Он уничтожал всех тех, кто хоть каким-то образом мог быть причастен к оперативной работе, которая велась по отношению к нему. Уже в 2019 году Гогилашвили находился в разработке как барыга, как тот, кто торгует и причастен к торговле метадоном. Став замминистра он уничтожил всех, кто хоть мало-мальски имел к этому отношение", — говорит политик о «достижениях» на ниве борьбы с наркопреступностью Александра Гогилашвили и его личном участии в наркоторговле.

В качестве основного пострадавшего Кива назвал Андрея Кихтенко – сына экс-главы Донецкой ОВГА Александра Кихтенко, возглавлявшего Департамент по борьбе с наркопреступностью после увольнения с этого поста самого нардепа в мае 2016 года.

«Это один из самых продуктивных офицеров – он облит грязью и уволен, фактически развалена система работы целого Департамента», — резюмирует Илья Кива.

В целом главным виновником случившегося политик видит президента Украины Владимира Зеленского, неудачно «пошутившего» вокруг борьбы с наркопреступностью.

«У меня вопрос – за что президент наградил наркомана из Ростова орденом «За заслуги»? Боевое наградное именное оружие о котором молчит Монастырский? Президент пытается шутить в стиле «95 квартала», мол, "а давайте создадим должность замминистра по борьбе с преступностью и назначим туда наркомана из Ростова". Ну вот это, наверное, будет смешно», — задается вопросом политик.

Как считает Кива, за уничтоженную работу Департамента по борьбе с наркопреступностью, коллектив, оперативные разработки, кто-то должен понести наказание.

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Александр Гогилашвили, назначенный на пост замминистра МВД в сентябре 2019 года «прославился» 11 декабря, когда устроил скандал на одном из блокпостов в зоне проведения Операции объединенных сил с сотрудниками полиции.

Подобное поведение вызвало возмущение у украинцев, тем более всплыли подробности биографии чиновника, в числе которых паспорт гражданина РФ, судебный приговор там же и связи с боевиками ДНР. В итоге президент Владимир Зеленский потребовал его увольнения, что в итоге и случилось.