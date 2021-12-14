Мы заблокировали схемы по системному уклонению от уплаты НДС - Гетманцев о масштабной борьбе со скрутками

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству «Интерфакс-Украина» раскрыл подробности борьбы с налоговым мошенничеством, в результате которого бюджет страны каждый месяц терял более 1 млрд.грн.

«В последние дни мы развернули полномасштабную борьбу с воровством НДС из бюджета. Были заблокированы схемы по системному уклонению от уплаты НДС, так называемые «скрутки» – когда покупают бананы, а из них якобы, по документам, изготавливают газовую станцию. Мы накрыли огромный, миллионный «бизнес» конвертаторам и налоговикам»,- заявил Гетманцев.

По его словам, в Украине сформировался отлаженный, системно работающий, коррупционный организм, ликвидировать который непросто. Но без этого невозможно выстроить государство.

«Какой был подход ранее? Ставили человека с великолепным послужным списком, с горящими глазами, давали ему карт-бланш, он назначал своих людей. Где-то, как в налоговой, им даже удавалось увеличивать поступления в бюджет. Однако, система ломала человека, превращала в своего. Попадая в банку с солеными огурцами, свежий огурец скисает. Однако за такой химический процесс мы не готовы и не будем брать на себя политическую ответственность. Скажу больше, — если мы не поломаем систему, нам нечего делать во власти. Возглавлять ее, как делали другие, мы не будем», - уверен Гетманцев.

По его словам, сейчас «вопрос стоит остро: или мы их, или они нас».