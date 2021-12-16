Итоги дня 16 декабря: украинцы начали получать "Вовину тысячу", а в РФ суд признал наличие российских войск на Донбассе
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Вечерний дайджест главных событий 16 декабря.
Коронавирус в Украине
В Украине продолжают ежедневно выявлять несколько тысяч случаев коронавирусной инфекции. Согласно данным на 16 декабря, зарегистрировали 9 590 новых случаев
Вместе с тем в польском городе Катовице зарегистрировали первый случай заболевания "омикрон"-вариантом COVID-19. Пациентка находится на самоизоляции.
Российский суд признал наличие войск РФ в Украине
Кировский районный суд в Ростове-на-Дону опубликовал одно из своих решений, которое подтверждает присутствие на оккупированной части Украины войск России. Само решение суда уже исчезло с сайта организации, но в сети сохранились скриншоты из него.
"Вовина тысяча"
Уже более 1,7 млн украинцев зарегистрировались для получения 1000 грн за полную вакцинацию от COVID-19 и сегодня некоторым уже начали приходить первые бонусы за прививку.
"Телеграф" углубился в вопрос вакцинной тысячи от Владимира Зеленского и объяснил, почему с бонусами для привитых не все так просто.
Рада приравняла электронные сигареты к обычным
Парламент Украины принял во втором чтении закон №4358, которым электронные сигареты приравнял к традиционным.
В Европе цена на газ перевалила за 1500 долларов
15 декабря цена природного газа на лондонской бирже ICE превысила 1500 долларов за 1 тыс. кубометров, почти приблизившись к показателям октября.
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