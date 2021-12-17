Восхитительный "орьнек": наследие крымских татар попало в список ЮНЕСКО

С 2018 года орнамент входит в национальный перечень элементов культурного наследия

В четверг, 16 декабря, Украина получила еще одну небольшую дипломатическую победу на европейском уровне. Межправительственной комиссией в Париже было решено внести крымскотатарский орнамент "Орьнек" в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом стало известно после сообщения главы Минкульта Александра Ткаченко в его личном Telegram-канале.

По мнению чиновника, это достижение украинских дипломатов следует высоко оценивать.

Одно из старинных изображений орьнека

"Она [победа] наочно свидетельствует, что культура Крыма является чрезвычайной, и её необходимо охранять. На международном уровне", — подчеркнул Ткаченко.

Также министр отметил, что для достижения такой цели Минкульт тесно сотрудничал с Министерством иностранных дел.

Орьнек является одним из самых узнаваемых элементов культуры крымских татар. Его используют в одежде, изготовлении ювелирки, украшении посуды и мебели, при создании рисунков и т.п.

Чаще всего орьнек изображается с помощью мелких элементов, растительной и геометрической тематики. Среди цветов предпочтение отдается светлым тонам — розовому, желтому, зеленому и синему.

К слову, с 2018 года этот орнамент находится в Национальном перечне элементов, которые относятся к нематериальному культурному наследию.

Отметим, что внесением орньека в список наследия ЮНЕСКО Александр Ткаченко занимался уже после того, как написал заявление об отставке. Впрочем, с его попытки уволиться прошло уже больше месяца, и недавно в Раде заявили, что попросту "потеряли" его обращение, поэтому ему следует задержаться на своей должности.