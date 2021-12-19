Главные события недели: "Омикрон" добрался до Украины, Гогилашвили уволили, в Киеве зажгли елку
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Традиционный дайджест главных новостей недели.
Коронавирус в Украине
На утро воскресенья, 19 декабря, традиционно в Украине снизилось число новых больных коронавирусом, — за прошлые сутки зарегистрировали около 3,6 тысячи новых случаев.
"Омикрон" уже в Украине
В Украине обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции "Омикрон". Болезнь привез человек, прибывший из Объединенных Арабских Эмиратов и контактировавший там с инфицированными коронавирусом людьми.
Замминистра внутренних дел Гогилашвили уволили
Скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который набросился на сотрудников полиции на блокпосту, закончился его увольнением.
Сам же Гогилашвили на фоне информации о его увольнении заявил, что написал заявление самостоятельно и добавил, что его ситуация стала показательным примером.
Андрей Богдан рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским
Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего главы ОП Андрея Богдана. Экс-чиновник рассказал о нынешнем преследовании властью и поделился некоторыми наблюдениями из прошлого. Главным фигурантом разговора был, естественно, президент Владимир Зеленский.
Российский суд признал наличие войск РФ в Украине
Кировский районный суд в Ростове-на-Дону опубликовал одно из своих решений, которое подтверждает присутствие на оккупированной части Украины войск России. Само решение суда уже исчезло с сайта организации, но в сети сохранились скриншоты из него.
"Вовина тысяча"
В воскресенье, 19 декабря, в Украине официально стартовала программа поддержки отраслей экономики, пострадавших от карантинных ограничений. Инициатива, которая уже получила в народе название "Вовина тысяча", предусматривает получение на счет 1000 гривен за прохождение полного курса вакцинации.
"Телеграф" углубился в вопрос вакцинной тысячи от Владимира Зеленского и объяснил, почему с бонусами для привитых не все так просто.
Нардепы не приняли отсрочку для ФОПов
В Украине с 1 января 2022 года физические лица, которые ведут предпринимательскую деятельность, будут обязаны завести себе аппараты для регистрации расчетных операций (РРО). Законопроект, который предусматривал отсрочку этого нововведения не получил нужного количества голосов.
В Киеве зажгли главную елку страны
В этом году в Киеве нарушили многолетнюю традиции, согласно которой главную елку страны зажигали 19 декабря. Вместо того, она начала светиться на день раньше, 18 декабря в 18:00.
"Детское Евровидение-2021"
19 декабря, состоялся финал популярного песенного конкурса "Детское Евровидение", которое в 2021 году проводилось в Париже.
Проводить песенный конкурс среди детей в следующем году представилась возможность Армении. Представительница страны Maléna выступила с конкурсной песней Qami Qami. Девушка набрала больше всего голосов среди всех участников.
Илон Маск стал человеком года
Самый богатый человек мира, основатель космической компании SpaceX, а также "технокороль" Tesla и живая легенда для фанатов криптовалют Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time.
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