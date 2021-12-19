Главные события недели: "Омикрон" добрался до Украины, Гогилашвили уволили, в Киеве зажгли елку

Традиционный дайджест главных новостей недели.

Коронавирус в Украине

Больница

На утро воскресенья, 19 декабря, традиционно в Украине снизилось число новых больных коронавирусом, — за прошлые сутки зарегистрировали около 3,6 тысячи новых случаев.

"Омикрон" уже в Украине

Омикрон

В Украине обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции "Омикрон". Болезнь привез человек, прибывший из Объединенных Арабских Эмиратов и контактировавший там с инфицированными коронавирусом людьми.

Замминистра внутренних дел Гогилашвили уволили

Александр Гогилашвили

Скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который набросился на сотрудников полиции на блокпосту, закончился его увольнением.

Сам же Гогилашвили на фоне информации о его увольнении заявил, что написал заявление самостоятельно и добавил, что его ситуация стала показательным примером.

Андрей Богдан рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего главы ОП Андрея Богдана. Экс-чиновник рассказал о нынешнем преследовании властью и поделился некоторыми наблюдениями из прошлого. Главным фигурантом разговора был, естественно, президент Владимир Зеленский.

Российский суд признал наличие войск РФ в Украине

Войска РФ

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону опубликовал одно из своих решений, которое подтверждает присутствие на оккупированной части Украины войск России. Само решение суда уже исчезло с сайта организации, но в сети сохранились скриншоты из него.

"Вовина тысяча"

1000 гривен

В воскресенье, 19 декабря, в Украине официально стартовала программа поддержки отраслей экономики, пострадавших от карантинных ограничений. Инициатива, которая уже получила в народе название "Вовина тысяча", предусматривает получение на счет 1000 гривен за прохождение полного курса вакцинации.

"Телеграф" углубился в вопрос вакцинной тысячи от Владимира Зеленского и объяснил, почему с бонусами для привитых не все так просто.

Нардепы не приняли отсрочку для ФОПов

РРО

В Украине с 1 января 2022 года физические лица, которые ведут предпринимательскую деятельность, будут обязаны завести себе аппараты для регистрации расчетных операций (РРО). Законопроект, который предусматривал отсрочку этого нововведения не получил нужного количества голосов.

В Киеве зажгли главную елку страны

Елка в Киеве

В этом году в Киеве нарушили многолетнюю традиции, согласно которой главную елку страны зажигали 19 декабря. Вместо того, она начала светиться на день раньше, 18 декабря в 18:00.

"Детское Евровидение-2021"

Maléna

19 декабря, состоялся финал популярного песенного конкурса "Детское Евровидение", которое в 2021 году проводилось в Париже.

Проводить песенный конкурс среди детей в следующем году представилась возможность Армении. Представительница страны Maléna выступила с конкурсной песней Qami Qami. Девушка набрала больше всего голосов среди всех участников.

Илон Маск стал человеком года

Илон Маск

Самый богатый человек мира, основатель космической компании SpaceX, а также "технокороль" Tesla и живая легенда для фанатов криптовалют Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time.