Итоги дня 20 декабря: подозрение Порошенко, снегопад в Киеве
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Вечерний дайджест главных новостей 20 декабря.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро понедельника, 20 декабря, выявили 2536 новых случаев коронавируса, что по сравнению с предварительными данными почти на тысячу меньше.
Порошенко объявили подозрение
Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене.
В тексте подозрения указано, что политик подозревается не только в госизмене, но и в содействии террористическим организациям.
Речь о торговле углем с временно оккупированными территориями Донбасса во время президентства Порошенко.
Киев засыпало снегом
Как и предупреждали синоптики, в Украине сильно ухудшились погодные условия, что сказалось на ситуации на дорогах. Например, в Киеве из-за этого уже случился ряд ДТП, а жители города начали жаловаться на пробки.
При этом страдать пришлось не только водителям, но и тем, у кого автомобиля вообще нет. В частности жители столицы могли заметить, что к вечеру цены на поездки в такси стремительно поползли вверх.
Россия угрожает НАТО войной
Российская Федерация угрожает Североатлантическому Альянсу военным ответом из-за того, что НАТО якобы наступает на их болевые точки. Речь идет о возможном расширении сил альянса на восток, включая Украину.
Украинки выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
В Таиланде спортсменки из Украины Татьяна Лазаренко и Ангелина Хмель выиграли мировое первенство по пляжному волейболу в категории до 21 года. В финале украинки сошлись с испанками. Победу двум девушкам из Запорожья принес финальный третий сет.
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