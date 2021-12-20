Итоги дня 20 декабря: подозрение Порошенко, снегопад в Киеве

Вечерний дайджест главных новостей 20 декабря.

Коронавирус в Украине

После выходных наблюдается традиционное снижение количества новых случаев

В Украине по состоянию на утро понедельника, 20 декабря, выявили 2536 новых случаев коронавируса, что по сравнению с предварительными данными почти на тысячу меньше.

Порошенко объявили подозрение

Пятому президенту объявили о подозрении

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене.

В тексте подозрения указано, что политик подозревается не только в госизмене, но и в содействии террористическим организациям.

Речь о торговле углем с временно оккупированными территориями Донбасса во время президентства Порошенко.

Киев засыпало снегом

В Киеве наблюдаются серьезные проблемы с движением

Как и предупреждали синоптики, в Украине сильно ухудшились погодные условия, что сказалось на ситуации на дорогах. Например, в Киеве из-за этого уже случился ряд ДТП, а жители города начали жаловаться на пробки.

При этом страдать пришлось не только водителям, но и тем, у кого автомобиля вообще нет. В частности жители столицы могли заметить, что к вечеру цены на поездки в такси стремительно поползли вверх.

Россия угрожает НАТО войной

Россия сделала громкое заявление относительно НАТО

Российская Федерация угрожает Североатлантическому Альянсу военным ответом из-за того, что НАТО якобы наступает на их болевые точки. Речь идет о возможном расширении сил альянса на восток, включая Украину.

Украинки выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу

Украинки выиграли ЧМ по пляжному волейболу

В Таиланде спортсменки из Украины Татьяна Лазаренко и Ангелина Хмель выиграли мировое первенство по пляжному волейболу в категории до 21 года. В финале украинки сошлись с испанками. Победу двум девушкам из Запорожья принес финальный третий сет.