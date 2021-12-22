Итоги дня 22 декабря: скандал со "слугой" Галушко, пожар в отеле под Винницей

Вечерняя сводка новостей в Украине и мире

Назвал копов "дебилами": скандал со "слугой" Галушко

"Слуга народа" Николай Галушко

Самой обсуждаемой новость среды явно стало хамское поведение нардепа от "Слуги народа" Николая Галушко с патрульными полицейскими. Политик матерился и возмущался, почему это народного депутата останавливают копы.

И хотя видеозапись с руганью нардепа датируется годичной давностью, многие возмутились таким поведением. В том числе и экс-глава МВД Арсен Аваков, которого, между прочим, "Слуга народа" в официальном заявлении сочла вероятным виновником публикации ролика — якобы из-за желания отомстить Николаю Галушко.

Интересно, что сам депутат себя виноватым не считает и вновь оскорбил полицейских, комментируя ситуацию журналистам.

Выросло количество госпитализированных из-за ковида

Люди с ковидом снова зачастили в больницу

Утро 22 декабря Украина встретила с 6363 новыми кейсами ковидной болезни. Статистика также утверждает об увеличении числа госпитализированных пациентов — таких за последние сутки было 2241 человек.

Такие цифры неудивительны на фоне последних заявлений представителей власти о вероятном приближении новой волны коронавируса.

Под Винницей горел отель, где отдыхали дети

Горел отельный комплекс "Батерфляй"

Ночью в Садовом Винницкой области спасатели тушили пожар в отеле "Батерфляй". Большую часть постояльцев составили несовершеннолетние. Пытаясь спасти от пожара, многие дети прыгали в окна. К сожалению, без погибших не обошлось. Еще двое людей госпитализированы с различными травмами, зданию комплекса нанесен значительный ущерб.

Новые правила внешней политики

Президент подписал указ в среду, 22 декабря

На официальном сайте президента Украины появился указ, который слегка меняет любое внешнее сотрудничество нашей страны с другими государствами. Прежде всего документ определяет список лиц, уполномоченных официально комментировать все "внешние дела" — это президент, а также премьер и руководитель МИД.

Воинский учет — теперь и для женщин

Женщины теперь чаще будут военнообязанными

В Украине расширился список профессий, представительницы которых наравне с мужчинами будут обязаны получить военный билет. Новые правила действуют уже с 17 декабря 2021 года. От воинского учета будут освобождены лишь женщины, достигшие 60-летнего возраста.

"Джавеллины" на Донбассе разозлили Россию

Защитники испытали оружие

ВСУ провели специальные учения на одном из полигонов Донбасса, который находится на подконтрольной Киеву территории. Среди прочего украинские защитники тренировались использовать комплекс Javelin, что уже вызвало негодование росСМИ.