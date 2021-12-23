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Итоги дня 23 декабря: воинский учет для украинок, заявления Путина об Украине, подозрение главному "вагнеровцу"

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных новостей 23 декабря

Коронавирус в Украине

Число новых больных возросло
Число новых больных возросло

Утро четверга, 23 декабря, Украина начала с 7 312 новыми случаями коронавирусной болезни. Статистика свидетельствует об увеличении количества больных — сутками ранее было выявлено на 949 больных меньше.

Уже с полуночи на территории Украины начало действовать новое карантинное зонирование. В "красной" зоне с самыми жесткими ограничениями для населения нынче находится только два региона — Запорожская и Волынская области.

Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет

Военный учет не значит воинский призыв, подчеркивают в ВСУ
Военный учет не значит воинский призыв, подчеркивают в ВСУ

В Украине для женщин расширили перечень специальностей, которые подлежат обязательному воинскому учету. Контроль за этим возложили на работодателей.

В ВСУ понимают, что в ближайшее время предприятия не смогут обеспечить наличие военного билета у всех своих работниц, а потому им будет дан запас времени до конца 2022 года.

Сам список охватывает почти все сферы деятельности, так что получился он весьма длинным. В категорию военнообязанных попали не только работницы связанных с государственной безопасностью, но и представительницы исключительно гражданских профессий, вроде кондукторов, почтальонов и бухгалтеров.

Заявления Путина об Украине

Путин много наговорил об Украине
Путин много наговорил об Украине

На территории московского "Манежа" состоялась пресс-конференция российского президента Владимира Путина. Политик традиционно встречается с журналистами в конце каждого года, подводя некие итоги своей работы. В этом году достаточно внимания было уделено теме отношений с Украиной.

В Украине объявили подозрение главному "вагнеровцу"

Руководителю ЧВК "Вагнера" готовят подозрение
Руководителю ЧВК "Вагнера" готовят подозрение

В Украине объявили о подготовке подозрения для руководителя частной военной компании "Вагнер", которая основана и работает в России. Дмитрия Уткина считают причастным к ряду серьезных военных преступлений на Донбассе.

Теги:
#Владимир Путин #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
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