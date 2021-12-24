С появлением коронавируса смертность в Украине выросла вдвое: что известно

В текущем году умерло более полмиллиона украинцев

В Украине избыточная смертность существенно выросла по сравнению с предыдущим, 2020 годом. Только за последние десять месяцев 562 тысяч украинцев ушли из жизни. Месячный показатель смертности в 75 тысяч человек только за октябрь на 53% больше, чем предыдущий.

Согласно информации, которую в пятницу, 24 декабря, обнародовал Opendatabot, одной из основных причин увеличения смертности в стране является коронавирус. Болезнь увеличила показатели в пять раз и только за один осенний месяц (октябрь) от этой болезни скончались 15 тысяч украинцев.

Что касается показателя избыточной смертности в течение срока с 1 января 2021 года и до ноября 2021 года, то он составил 77 011 человек, что вдвое больше, чем за такой же срок в 2020 году.

Отметим, что избыточной смертностью принято считать превышение количества смертей по сравнению с ожидаемыми показателями. В вышеуказанном случае сравнивались среднемесячные данные в период с 2015 по 2019 год.

Также отмечается, что официальной информации от управления Госстатистики пока нет, ведь полная картина смертности в Украине будет обнародована только в следующем, 2022 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представители ВОЗ сообщили украинцам о распространении опасной болезни, смертность от которой в мире увеличилась вдвое и объяснил, как отличить ее симптомы от коронавируса.