Итоги дня 26 декабря: скандал с помощницей замглавы Минобразования, новые штрафы для работодателей

Вечерний дайджест главных событий 26 декабря.

Коронавирус в Украине

На выходных в украине традиционно снижается количество новых случаев COVID-19

В Украине на утро воскресенья, 26 декабря, зафиксировали 2 810 новых случаев коронавируса. Как обычно, в выходные дни статистика COVID-19 пошла на убыль, что объясняется уменьшением количества тестирований.

На Донбассе украинский защитник получил тяжелые ранения

На Донбассе ранен украинский военный

По состоянию на 17:00 воскресенья было зафиксировано пять обстрелов со стороны оккупантов.

В результате действий российских наемников один военнослужащий получил ранения. Его состояние оценивается, как тяжелое. Бойца доставили в госпиталь.

Откровенное фото помощницы замминистра наделало шуму в сети

Кристина Тишкун стала известна на всю Украину

Официальный визит замминистра образования Игоря Гарбарука во Львов обернулся скандалом. Все дело в его помощнице Кристине Тишкун, появившейся во Львовском городском совете в платье с огромным вырезом на груди. Внешний вид девушки возмутил украинцев.

"Телеграф" решил исследовать недра соцсетей и собрал подборку самых ярких реакций на внешний вид чиновницы.

В Украине введут новые штрафы для работодателей

Работодателей будут штрафовать за "работу только для мужчин/женщин"

В Украине с начала 2022 года начнут штрафовать компании, которые будут указывать пол в вакансиях. Все дело в том, что вступают в силу соответствующие поправки в рекламное законодательство.