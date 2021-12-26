Итоги дня 26 декабря: скандал с помощницей замглавы Минобразования, новые штрафы для работодателей
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Вечерний дайджест главных событий 26 декабря.
Коронавирус в Украине
В Украине на утро воскресенья, 26 декабря, зафиксировали 2 810 новых случаев коронавируса. Как обычно, в выходные дни статистика COVID-19 пошла на убыль, что объясняется уменьшением количества тестирований.
На Донбассе украинский защитник получил тяжелые ранения
По состоянию на 17:00 воскресенья было зафиксировано пять обстрелов со стороны оккупантов.
В результате действий российских наемников один военнослужащий получил ранения. Его состояние оценивается, как тяжелое. Бойца доставили в госпиталь.
Откровенное фото помощницы замминистра наделало шуму в сети
Официальный визит замминистра образования Игоря Гарбарука во Львов обернулся скандалом. Все дело в его помощнице Кристине Тишкун, появившейся во Львовском городском совете в платье с огромным вырезом на груди. Внешний вид девушки возмутил украинцев.
"Телеграф" решил исследовать недра соцсетей и собрал подборку самых ярких реакций на внешний вид чиновницы.
В Украине введут новые штрафы для работодателей
В Украине с начала 2022 года начнут штрафовать компании, которые будут указывать пол в вакансиях. Все дело в том, что вступают в силу соответствующие поправки в рекламное законодательство.
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