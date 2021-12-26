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Итоги дня 26 декабря: скандал с помощницей замглавы Минобразования, новые штрафы для работодателей

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые новости дня Новость обновлена 26 декабря 2021, 21:08
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 26 декабря.

Коронавирус в Украине

На выходных в украине традиционно снижается количество новых случаев COVID-19
На выходных в украине традиционно снижается количество новых случаев COVID-19

В Украине на утро воскресенья, 26 декабря, зафиксировали 2 810 новых случаев коронавируса. Как обычно, в выходные дни статистика COVID-19 пошла на убыль, что объясняется уменьшением количества тестирований.

На Донбассе украинский защитник получил тяжелые ранения

На Донбассе ранен украинский военный
На Донбассе ранен украинский военный

По состоянию на 17:00 воскресенья было зафиксировано пять обстрелов со стороны оккупантов.

В результате действий российских наемников один военнослужащий получил ранения. Его состояние оценивается, как тяжелое. Бойца доставили в госпиталь.

Откровенное фото помощницы замминистра наделало шуму в сети

Кристина Тишкун стала известна на всю Украину
Кристина Тишкун стала известна на всю Украину

Официальный визит замминистра образования Игоря Гарбарука во Львов обернулся скандалом. Все дело в его помощнице Кристине Тишкун, появившейся во Львовском городском совете в платье с огромным вырезом на груди. Внешний вид девушки возмутил украинцев.

"Телеграф" решил исследовать недра соцсетей и собрал подборку самых ярких реакций на внешний вид чиновницы.

В Украине введут новые штрафы для работодателей

Работодателей будут штрафовать за "работу только для мужчин/женщин"
Работодателей будут штрафовать за "работу только для мужчин/женщин"

В Украине с начала 2022 года начнут штрафовать компании, которые будут указывать пол в вакансиях. Все дело в том, что вступают в силу соответствующие поправки в рекламное законодательство.

Теги:
#Минобразования #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
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