Итоги дня 28 декабря: непогода в Украине, уголовные дела Гогилашвили, Шевченко подцепил "корону"
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Новостная сводка за 28 декабря
Снежный ад: Украина во власти непогоды
Во вторник, 28 декабря, многие украинцы столкнулись с последствиями нестабильных погодных условий. Кто-то пострадал из-за обильных снегопадов, а кое-кому пришлось справляться со страшным гололедом. К вечеру же в некоторых областях Украины и вовсе начался транспортный коллапс: Днепр и Харьков практически полностью "стали" в автомобильных пробках.
Коронавирус по-прежнему атакует
Не радует нынче и ковидная статистика. После привычного небольшого снижения количества заболевших (с учетом выходных) в Украине снова увеличилось число новых кейсов COVID-19. На утро вторника таких зарегистрировали 2 248. Отметим, что среди всех заболевших 137 детей.
Пострадал за грудь: из МОН уволили оскандалившегося замминистра
Громкие разбирательства насчет внешнего вида помощницы замминистра образования Игоря Гарбарука, появившейся во Львовском горсовете в весьма откровенном платье, достигли пика. 28 декабря стало известно об увольнении чиновника, который лично подал заявление об отставке.
Кейс Гогилашвили продолжают изучать
Очередной виток событий коснулся еще одного бывшего представителя украинского правительства. Согласно информации экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова, в ГБР начали уголовное разбирательство по поводу хамского поведения уже уволенного из МВД чиновника Александра Гогилашвили. Напомним, мужчина поругался с военнослужащим, который его не узнал и отказался пропустить через блокпост на Донбассе.
Боевиков Донбасса продолжают вооружать
Из России на оккупированные территории Донетчины и Луганщины завозят новое вооружение, топливо и даже беспилотные аппараты. Об этом отчитались в Главном управлении украинской разведки. Также в ведомстве считают, что россияне активно пополняют ряды оккупантов на Донбассе. На этом фоне не удивительно, что в Кремле говорят о "праве защищать российских граждан", как варианте вторжения в Украину.
Андрей Шевченко подхватил ковид
Коронавирусная болезнь не взирает на звездые статусы или заслуги. 28 декабря, к примеру, стало известно о том, что "корона" добралась и до светила украинского футбола, нынче тренера итальянского "Дженоа" Андрея Шевченко. Вместе с ним заболел и капитан команды Доменико Кришито.
На скандал с "Эмили в Париже" отреагировал Netflix
После нескольких дней громких возмущений и даже угроз подать в суд стриминговый сервис Netflix объяснился за скандальный образ украинки в сериале "Эмили в Париже". Что ответили в компании, рассказал глава Минкульта Александр Ткаченко.
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