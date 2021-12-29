Три дня выходных - как будут работать банки в Новый год и Рождество

На новогодние праздники украинские банки меняют время работы.

Новый года пора не только выбора подарков, но и отдыха. У банков страны 2022 год начнется с ряда длинных выходных.

"Телеграф" собрал данные о графиках пяти крупнейших финучреждениях Украины.

"Приватбанк"

На горячей линии "Приватбанка" сообщили, что онлайн-сервисы будут доступны и в праздники. Отделения банка накануне Нового года 29 и 30 декабря работают по привычному графику, а 31 сотрудники банков смогут уйти домой на час раньше. В первые три дня нового года 1,2,3 января филиалы будут закрыты. Свериться с часами работы каждого отделения можно на карте.

Raiffeisen Bank

В банке сообщают, что онлайн банкинг будет работать в праздники в режиме 24\7, а отделения в начале первого месяца года будут уходить на длинные выходные. Так, 31 декабря — сокращенный рабочий день и валютно-обменные операции, и платежи можно выполнить только до 12 часов дня. С 1 по 3.01 включительно — нерабочие дни, далее 6 января рабочее время сокращается на час, а с 7 по 9 число — филиалы будут недоступны.

"Укрэксимбанк"

Работа банка также будет ограничена 31 декабря до 12 часов дня, а с 1 по 3 и с 7 по 9 января — выходные дни. Со вторника (4) по четверг (6 января 2022 года) банк работает в обычном режиме.

"Альфа-банк"

В "Альфа-банке" накануне праздника 30 декабря отделения открыты для операций в кассах до 18:00, а 31 — до 12:00 без кассовых операций. Первые три дня нового года банк на выходных, а 6 января рабочий день сокращают на один час. С 7 по 9 января — выходные дни.

"Ощадбанк"

Госбанк будет работать по схожему графику. С 1 по 3 января филиалы работать не будут. Интернет услуги будут доступны круглосуточно.

Денежные переводы в 2022 году до 3 января включительно будут проводиться 4 января, а курс валют будет действовать от 30 декабря.

Ранее "Телеграф" писал как будет работать Новая почта, Укрпочта и Джастин в Новый год. Государственный почтовый оператор будет работать даже 31 декабря и 1 января.