Укр

Итоги дня 29 декабря: у членов партии "ЕС" обыски, Зеленская "обвалила" цены на рыбу, Лещенко вернулся в "УЗ"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Ключевые события среды Новость обновлена 29 декабря 2021, 21:05
Ключевые события среды

Новостная сводка за 29 декабря

Ковидных больных все больше

COVID-19 по-прежнему не отступает
COVID-19 по-прежнему не отступает

Утро среды, 29 декабря, Украина начала с 5 454 новыми случаями коронавирусной болезни. Это количество почти вдвое превысило показатели предыдущих суток. Также зафиксировано увеличение количества больных и среди детей — таковых 353. Подобная статистика не слишком удивляет, ведь в Украине начали активно выявлять более заразный вариант COVID-19 "Омикрон" — не только в Киеве, но и других областях.

Локдауны — все?

Ужесточать карантин в Украине пока не планируют
Ужесточать карантин в Украине пока не планируют

На фоне увеличения количества заболевших весьма странно выглядит информация от Кабмина, где считают, что Украина в будущем обойдется без строгих локдаунов. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, закрытие границ государства не понадобится из-за вполне неплохого продвижения касательно количества вакцинированных людей.

Байден планирует новый созвон с Путиным

Владимир Путин и Джозеф Байден
Владимир Путин и Джозеф Байден

Вечером 29 декабря в Белом Доме сообщили о подготовке телефонной беседы между американским лидером Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным. В повестку дня войдут вопросы касательно безопасности Украины и последующей дипломатии между РФ и США. Созвон запланирован на вечер четверга, 30 декабря. Интересно, что этому предшествовал разговор украинского президента Владимира Зеленского и госсекретаря Штатов Энтони Блинкена.

Представителей "Европейской солидарности" начали обыскивать

Соратники Порошенко жалуются на обыски
Соратники Порошенко жалуются на обыски

Пока пятый президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко пребывает за границей, правоохранители начали "кошмарить" представителей его политсилы. Об этом заявил глава центрального штаба партии Александр Турчинов. По его словам, у нескольких соратников Порошенко были проведены обыски домов — пытались найти документы касательно "угольного предательства 2014 года".

Первая леди запуталась в ценах на рыбу

Елена Зеленская
Елена Зеленская

А пока оппозиция жалуется на якобы преследование властью, первая леди Елена Зеленская попала в небольшой скандал из-за путаницы в ценах на продукты. Во время утреннего эфира программы на "1+1" она заявила, что покупала скумбрию, килограмм которой стоил всего 8 гривен. Позже ей пришлось опровергать свои же слова.

Украинцам увеличили штрафы за сбор грибов и рыбалку

За гриб срезанный в неположенном месте положен штраф
За гриб срезанный в неположенном месте положен штраф

С недавних пор рыбалка или сбор ягод-грибов в незнакомом месте может значительно "облегчить" кошелек обычного украинца. Причина — в увеличении специальных штрафов. "Телеграф" доступно объяснил, за что могут взыскать такую "оплату" — у нас даже есть яркая инфографика.

Лещенко снова готов получать зарплату в "Укрзализныце"

Сергей Лещенко
Сергей Лещенко

Под общий шумок сегодняшнего дня практически незаметно прошло назначение новых членов Набсовета "Укрзализныци". В число семи победителей конкурса на должность вошел и бывший журналист, нынче многими называемый "рупором Банковой" Сергей Лещенко.

Спортивная ведущая стала новым мемом

Анна Семеновых задала новый тренд
Анна Семеновых задала новый тренд

Свой посильный вклад в мемное будущее мира совершила российская телеведущая Анна Семеновых. Во время обсуждения экспертами особенностей игры в хоккей она умудрилась 17 минут просто сидеть молча и улыбаться в камеру.

Теги:
#Укрзализныця #Штрафы #Владимир Путин #Джо Байден #Коронавирус #Итоги дня #Елена Зеленская #Европейская солидарность
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