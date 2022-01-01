Укр

Воры не дремлют: как обезопасить жилье от преступников в новогодний период

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Полиция дала несколько советов
Полиция дала несколько советов

Соблюдение простых советов позволит снизить риски обнаружить свою квартиру разграбленной.

Близится период новогодних праздников, а это значит, что многие украинцы уже запланировали себе путешествие на курорты или просто собираются провести несколько дней за городом. К сожалению оставленные без присмотра жилища часто попадают под прицел квартирных воров и других неприятных личностей.

Советами о том, как обезопасить дом от злоумышленников и не испортить себе настроение по возвращению, поделились сотрудники полиции.

"Обычно воры проникают в дома граждан в период их отпусков и праздничных дней путем подбора ключей, взлома входной двери, отжима окон и повреждений сердцевины замков", — говорится в сообщении.

Поэтому правоохранители рекомендуют следовать простым правилам безопасности, которые значительно снизят вероятность того, что воры смогут проникнуть в жилье.

Так полицейские рекомендуют:

  • оборудовать жилье сигнализацией;
  • не оставлять в доме ценные вещи, деньги и документы в период отсутствия;
  • не прятать ключи от дома в легкодоступных местах;
  • договориться с соседями или родственниками о том, чтобы они присмотрели за жильем и забрали почту из ящика;
  • не уведомлять незнакомых людей о планах покинуть дом на определенный период, сюда же относятся общедоступные посты в соцсетях;
  • поставить на окна решетки, если живете на нижних или верхних этажах;
  • не приглашать в дом незнакомых людей, а также не сообщать им свой адрес проживания;
  • не открывать дверь посторонним;
  • в случае отсутствия дома, все двери, окна и форточки должны быть надежно закрыты.

В случае возникновения подозрения в том, что дом уже обокрали, необходимо:

  • немедленно вызвать полицейских;
  • не входить в дом;
  • не трогать вещи до прибытия правоохранителей.

Как сообщалось ранее, в новогодние праздники в режиме усиленной готовности находятся не только полицейские, но и врачи. "Телеграф" уже писал о том, в каком случае стоит вызывать "скорую помощь" и как надо говорить с диспетчером, чтобы врачи прибыли максимально быстро.

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