В Украине появятся новые национальные парки и расширятся территории уже существующих: перечень

В Украине прибавится природных объектов

В Украине появятся несколько новых национальных природных заповедников и расширятся границы территорий уже существующих парков. Соответствующие указы подписал президент страны Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-центр Офиса гаранта, на территории Черкасской области появится национальный природный парк под названием "Холодный Яр", общая протяженность которого составит 6,8 гектара. Также глава государства подписал официальный документ, согласно которому в стране создадут еще два парка — "Куяльницкий" (Одесская область) с общей территорией в 10,8 тысяч гектаров и "Пуща Радзивилла" в 24 тысячи гектаров. Последний будет находиться в Ровенской области, в Сарненском районе.

Как известно, эти три заповедника будут находиться на балансе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Кроме того, президент приказал увеличить границы территорий таких, уже имеющихся в Украине, парков:

карпатский биосферный заповедник (Закарпатская область) — до 17,9 тысячи гектаров,

природный парк "Вижницкий" (Черновицкая область) — до 131 гектара,

ботанический заказник общегосударственного значения "Староманзырский" (Одесская область) – до 99 гектаров,

природный парк "Меотида" (Донецкая область) — до 580,2 гектара.

Отмечается также, что Кабинет министров должен в течение шести месяцев со дня подписания указа президентом утвердить ряд положений относительно новых парков, а также частично изменить положения, касающиеся расширения границ уже существующих.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине зарегистрировали петицию, где призывают президента Зеленского категорически запретить использование фейерверков, салютов и петард на территории Украины, ведь ущерб от них существенно весомее минутного удовольствия.