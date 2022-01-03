В Украине появятся новые национальные парки и расширятся территории уже существующих: перечень
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В Украине прибавится природных объектов
В Украине появятся несколько новых национальных природных заповедников и расширятся границы территорий уже существующих парков. Соответствующие указы подписал президент страны Владимир Зеленский.
Как сообщает пресс-центр Офиса гаранта, на территории Черкасской области появится национальный природный парк под названием "Холодный Яр", общая протяженность которого составит 6,8 гектара. Также глава государства подписал официальный документ, согласно которому в стране создадут еще два парка — "Куяльницкий" (Одесская область) с общей территорией в 10,8 тысяч гектаров и "Пуща Радзивилла" в 24 тысячи гектаров. Последний будет находиться в Ровенской области, в Сарненском районе.
Как известно, эти три заповедника будут находиться на балансе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Кроме того, президент приказал увеличить границы территорий таких, уже имеющихся в Украине, парков:
- карпатский биосферный заповедник (Закарпатская область) — до 17,9 тысячи гектаров,
- природный парк "Вижницкий" (Черновицкая область) — до 131 гектара,
- ботанический заказник общегосударственного значения "Староманзырский" (Одесская область) – до 99 гектаров,
- природный парк "Меотида" (Донецкая область) — до 580,2 гектара.
Отмечается также, что Кабинет министров должен в течение шести месяцев со дня подписания указа президентом утвердить ряд положений относительно новых парков, а также частично изменить положения, касающиеся расширения границ уже существующих.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине зарегистрировали петицию, где призывают президента Зеленского категорически запретить использование фейерверков, салютов и петард на территории Украины, ведь ущерб от них существенно весомее минутного удовольствия.
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