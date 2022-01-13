"Путь в никуда" для Украины и риск большой войны: главные заявления дипломатов в связи с агрессией Кремля

В ОБСЕ говорят, что существуют высокие риски начала серьезной войны в Европе.

В четверг, 13 января, в австрийской столице Вене прошло заседание Постоянного Совета Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), по итогу которой стороны сделали заявления относительно возможной эскалации конфликта на территории Украины.

В МИД Украины сообщили, что члены ОБСЕ консолидировано выразили поддержку нашей стране.

В частности международные партнеры выразили свою преданность положениям Хельсинского заключительного акта, в котором в частности указано, что любая страна может свободно выбирать, частью какой организации или союза ей быть.

В МИД указывают, что продолжают работать над тем, чтобы Россия выполняла обязанности Хельсинского декалога, а именно прекратила агрессию на Донбассе и вернула Крыма под контроль Украины. Также идет речь о завершении развязанных нею конфликтов на просторах ОБСЕ — на территории Грузии и Молдовы.

Украинское внешнеполитическое ведомство также отмечает, что для России на дипломатических просторах неделя заканчивается "неудовлетворительно".

Глава МИД Польши и председатель ОБСЕ Збигнев Рау в свою очередь отметил в комментарии Salzburger Nachrichten, что в настоящее время существует серьезный риск военной эскалации, а сложившаяся ситуация "угрожает стабильности и безопасности всей европейской системы".

"Кажется, что опасность войны в регионе ОБСЕ больше, чем когда-либо за последние 30 лет", — сказал он.

Он также выступил за то, чтобы использовать форум ОБСЕ в качестве площадки для переговоров по деэскалации напряжения между Россией и Украиной.

Представитель России и замглавы МИД страны Сергей Рябков в интервью RTVi заявил, что "РФ предостерегает Украину и ее западных партнеров" от силового решения ситуации на Донбассе.

"Это просто путь в никуда… Сценарии могут быть совершенно разными", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Сенат США обнародовал проект санкций против России в случае возможного вторжения в Украину. В частности предусматривается, что ограничительные меры коснутся не только российских компаний, но и президента Владимира Путина напрямую. Кроме того, в случае эскалации конфликта, США готовы передать Украине противокорабельное оружие и зенитные системы.