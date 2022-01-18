Россия может устроить провокации с жертвами на Крещение: подробности

Собственные действия оккупанты планируют "прикрыть" с помощью антиукраинской пропаганды

19 января, на Крещение Господне, что является важным христианским праздником, на Донетчине возможны провокационные обстрелы мирных жителей. Таким образом в России, вероятно, попытаются сорвать и без того шаткие договоры о прекращении огня у линии разграничения.

Инсайдерскую информацию передает Центр стратегических коммуникаций.

Особое внимание российских оккупантов привлекает пруд Кирпичный, который находится в Петровском районе Донецка. Здесь на утро среды запланировано праздничное богослужение.

Предположительно, вражеские наемники попробуют провести обстрел со стороны шахты им. Челюскинцев. Это место идеально подходит для подобных провокаций из-за его территориальной близости к водоему — тот находится всего в двух километрах.

Карта вероятных провокаций на Донбассе

Для "маскировки" огня со стороны ОРДЛО оккупанты могут специально привести в действие главный вентилятор шахты. Проверка этого сооружения уже проводилась в субботу, 15 января.

Также в Центре не исключают того, что россияне могут попытаться совершить подрыв самой шахты. Для этого, естественно, будет использоваться запрещенное "Минском" вооружение.

Главная цель таких вероятных провокаций — обвинить в обстрелах украинскую армию. Впоследствии это способно привести к новой эскалации военного конфликта.

Такая информация выглядит весьма тревожной с учетом публикации зарубежных СМИ об эвакуации родственников российских дипломатических сотрудников из Украины. Согласно публикации в The New York Times, только в первых числах января нашу страну якобы покинуло около двадцати граждан России.

При этом есть и хорошие новости, касающиеся вопросов обороны. Как писал "Телеграф", Украина стала обладательницей нового вооружения, с помощью которого можно вести прицельный бой против российских танков. Поставкой новых гранатометов занялась Великобритания.