Хакерская атака на "Дию" не последняя? Эксперты озвучили прогноз по защите данных украинцев

Специалисты отрабатывают сценарий, по которому кибератака может повториться и затронуть объекты критической инфраструктуры.

Недавняя масштабная атака на украинские правительственные сайты, в которой подозревают хакеров из России и Беларуси, могла быть фактором для отвлечения внимания и своеобразным прикрытием для еще одной атаки на Украину, которая может быть более масштабной.

Такое мнение в комментарии "РБК-Украина" озвучил глава "Киберальянса" Артем Карпинский.

По его словам, Россия во время предыдущей кибератаки на сайт министерств пыталась отвлечь внимание Украины от более серьезной угрозы, которая может начаться в ближайшее время. Именно этот сценарий, говорит эксперт, отрабатывают IT-специалисты.

При этом Reuters отмечает, что кибератака 14 января была подготовкой ко второму наступлению на украинские ресурсы, в частности сайты критически важной инфраструктуры. Специалисты утверждают, что последствия могут быть разрушительными.

Карпинский добавил, что Россия последнюю атаку совершила "с легкостью" и это, по его словам, не дает оснований для "оптимизма" и уверенности в надежной защите украинских критических объектов.

В противоположность этому мнению выступил заместитель секретаря Совбеза Сергей Демедюк, отвергший вероятность серьезной кибератаки со стороны РФ в ближайшее время.

"Пока могу сказать, что в ближайшее время вероятность угрозы, которая обсуждается населением о том, что из-за недавних и будущих кибератак они останутся без света, тепла и денег, низкая. Однако все может измениться в любой момент", — заявил он.

При этом эксперт признал, что кибератака 14 января стала возможной потому, что не были сделаны выводы после атаки на Украину вирусом NotPetya в 2017 году.

Риски станут неизбежны, по мнению Демидюка, если не уделять достаточно внимания вопросам киберзащиты критических систем жизнедеятельности страны.

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Напомним, что в ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры провели кибератаку против около 70 сайтов, 10 из которых после этого перестали работать. Пострадали сайты "Дии", Минобразования, МИД, ГСЧС и другие.

В СБУ после этого предположили, что атака была совершена группой хакеров, связанных с российскими спецслужбами. А в СНБО на этот счет отметили, что ответственным за инцидент могла быть также белорусская группа хакеров UNC1151.