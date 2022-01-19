Население Украины за год сократилось на 650 тысяч человек – столько живет в Кривом Роге

Демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться

В ноябре 2021 года население Украины сократилось на 90 тысяч человек. Всего с начала года умерло 650 тысяч украинцев.

Такими статистическими данными жители страны делятся в соцсетях, отмечая, что количество умерших украинцев за один месяц сравнимо с исчезновением одного из городов типа Конотопа, Умани или Мукачево, где количество населения примерно такое же.

В пресс-центре Государственной статистики Украины такие данные подтверждают и добавляют, что количество умерших в Украине только в ноябре 2021 года составило 87,86 тысячи человек, что на 38,5% больше, чем по сравнению с ноябрем 2020 года.

Согласно официальным данным, обнародованным в ведомстве, всего за 11 месяцев 2021 года умерли 650 тысяч жителей Украины. Эта цифра на 18,4% больше, по сравнению с предварительными данными.

Данные о смертности в Украине

Напомним, что в Украине показатель смертности в 2021 году увеличился вдвое. Такой резкий скачок в количестве умерших жителей страны обусловлен появлением коронавирусной инфекции, которая продолжает мутировать и распространяться по украинским регионам все быстрее.

Если сравнивать показатель избыточной смертности среди жителей Украины в 2021 году с предварительными данными в 2020-м, то только за последние десять месяцев на тот свет отправились уже 562 тысячи украинцев. Что касается месячного показателя, то только в октябре прошлого года он на 53% больше, чем предыдущий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно прогнозам экспертов-демографов, к концу столетия в Украине останется всего 22,4 миллиона жителей.