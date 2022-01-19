Итоги дня 19 января: суд над Порошенко и Колей Харьковским, обращение Зеленского о вторжении России

Главные события среды

COVID-19 ударил с новой силой

Среди заболевших много несовершеннолетних

Утро 19 января в Украине началось с печальной коронавирусной статистики — за прошлые сутки болезнь подтвердили у 12 815 человек. Пугающим является и количество инфицированных детей — 1422. Вместе с этим слегка снизилось число победивших "корону".

Закалялись как могли

Обычно окунуться на Крещение приходит больше людей

Для многих православных христиан 19 января имеет особую ценность — это праздник Крещения Господнего. Традиционно в большинстве населенных пунктов Украины были проведены богослужения на берегах водоемов. "Телеграф" побывал на Оболонской набережной, где "подсмотрел" за тем, сколько людей рискнули совершить омовение в ледяной воде. Также мы сделали подборку самых ярких реакций пользователей соцсетей на традицию купаться в проруби.

Суд над Порошенко

Петр Порошенко остался на свободе

Также в среду состоялось долгожданное объявление решения суда насчет меры пресечения для пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко. Заседание было очень коротким, судья просто зачитал решение и удалился. Однако этому предшествовали небольшие стычки под Печерским судом. Закончилось же все громкой речью Порошенко, а также массовым шествием его сторонников к Банковой. Вечером политика в компании соратников заметили в одном из дорогих ресторанов Киева.

Зеленский прокомментировал вероятность войны с Россией

Владимир Зеленский выступал больше 7 минут

После переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, приехавшем 19 января в Украину, Владимир Зеленский записал видеообращение для украинцев. В своем выступлении он призвал сохранять трезвый рассудок и не вестись на информационные провокации. Также политик заверил, что ситуация на границе с Россией находится под контролем.

При этом сеть все чаще полнится тревожной информацией касательно вероятной войны с РФ. В дополнение ко всему депутаты Госдумы РФ еще и решили просить Путина признать легитимность бандоформирований "ЛДНР" на оккупированном Донбассе.

Колю Харьковского оставили под стражей

Николай Харьковский во время суда

Еще одно важное судебное слушанье состоялось 19 января в суде Харькова. Здесь определяли дальнейшую судьбу подозреваемого в совершении смертельного ДТП 16-летнего Коли Харьковского. Следует отметить, что перед заседанием парень вел себя весьма раскованно, однако после решения судьи оставить его еще на 60 дней за решеткой быстро присмирел.

"Вовину тысячу" можно потратить в аптеке

Теперь за полученные деньги можна купить лекарства

Кабмин расширил список направлений, которые можно оплатить с помощью денег, полученных от государства в качестве поощрения за вакцинацию. Теперь украинцы старше 60 лет смогут рассчитаться с их помощью при покупке лекарств.

Смерть Гаспара Ульеля

Гаспару Ульелю было всего лишь 37 лет

Трагической случайностью закончился горнолыжный отдых известного французского актера Гаспара Ульеля. Попав в серьезную аварию, мужчина сильно травмировал голову. От полученных увечий он вскоре скончался. Отметим, что Ульель был хорошо знаком зрителю благодаря роли в фильме "Ганнибал".