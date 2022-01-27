"Воцарится право сильного": главком ВСУ разгадал маневр Путина в отношении Украины

Кремль попытается расшатать ситуацию в Украине изнутри.

Россия сконцентрировала свои усилия на гибридных методах дестабилизации ситуации в Украине, среди которых создание политического и экономического кризиса.

Об это рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время конференции "Гибридные вызовы современного мира. Украина и вызовы", передает УНИАН.

Он отметил, что Россия не достигла своих целей в Украине, но выразил мнение, что теперь противник делает расчет на подрыв обороноспособности нашей страны изнутри посредством политического конфликта и экономических проблем.

Вместе с тем он упрекнул ООН в том, что организация не предпринимает необходимых решений, чтобы поддержать механизмы сдерживания агрессии и нетерпимости. Кроме того, он выразил мнение, что и ОБСЕ не отыгрывает свою роль в полной мере.

"Четко видим, что такое понятие, как уважение к суверенитету и нерушимости границ, оно уже стало пустыми словами в современном мире, к сожалению", — сказал Залужный, добавив, что мир возвращают в состояние, где будет царить лишь право сильного.

Как сообщалось ранее, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", что видит, как Россия постепенно входит в переговорный процесс о будущем планеты. Это, по его словам, может свидетельствовать о том, что Кремль не пойдет на дальнейшее обострение конфликта против Украины.